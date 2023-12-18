Создателям первого бурятского фильма-сказки возместят часть затрат на съёмки





Старт самим съёмкам дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе. Перед самым первым кадром, по традиции, разбили символическую белую тарелку.



Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.



Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.