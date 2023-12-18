Создателям первого бурятского фильма-сказки возместят часть затрат на съёмки

В первый день лета в Бурятии начались съёмки игрового фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Завершились они в июле, а в октябре создатели приступили к монтажу и озвучке картины. На днях стало известно, что её создателям возместят часть затрат на съёмки. Речь о сумме в 10 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря системе кинорибейта.
В чём её суть, рассказала в своём канале в Telegram глава Минкульта РБ Соелма Дагаева.
- Мы компенсируем кинопроизводителям, снимающих фильмы в нашем регионе, часть суммы, потраченной только здесь, у нас. Размер республиканской субсидии – 10 миллионов рублей. Выиграла её в первом конкурсе кинокомпания «Вверх», которая в течение года снимала фильм «Коралловые бусы» по мотивам бурятских сказок, – отметила министр. – Работала очень профессиональная команда киношников во главе с (режиссёром) Татьяной Мирошник.
Основные расходы, по словам Соелма Дагаевой, компания понесла на проживание съёмочной группы, аренду техники и автотранспорта, услуги по изготовлению реквизита и декораций, а также гонорары актёрам и производственному персоналу. Сам фильм выйдет в прокат летом или осенью 2024 года. «Ждём с нетерпением», – добавила она.
Старт самим съёмкам дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе. Перед самым первым кадром, по традиции, разбили символическую белую тарелку.
Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.
Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.
Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.
Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.