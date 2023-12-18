18 декабря

17 декабря

Популярное

Создателям первого бурятского фильма-сказки возместят часть затрат на съёмки

Создателям первого бурятского фильма-сказки возместят часть затрат на съёмки
Общество,  Фото:видео со страницы Соелмы Дагаевой
Им компенсируют 10 миллионов рублей

В первый день лета в Бурятии начались съёмки игрового фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Завершились они в июле, а в октябре создатели приступили к монтажу и озвучке картины. На днях стало известно, что её создателям возместят часть затрат на съёмки. Речь о сумме в 10 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря системе кинорибейта.

В чём её суть, рассказала в своём канале в Telegram глава Минкульта РБ Соелма Дагаева.

- Мы компенсируем кинопроизводителям, снимающих фильмы в нашем регионе, часть суммы, потраченной только здесь, у нас. Размер республиканской субсидии – 10 миллионов рублей. Выиграла её в первом конкурсе кинокомпания «Вверх», которая в течение года снимала фильм «Коралловые бусы» по мотивам бурятских сказок, – отметила министр. – Работала очень профессиональная команда киношников во главе с (режиссёром) Татьяной Мирошник.

Основные расходы, по словам Соелма Дагаевой, компания понесла на проживание съёмочной группы, аренду техники и автотранспорта, услуги по изготовлению реквизита и декораций, а также гонорары актёрам и производственному персоналу. Сам фильм выйдет в прокат летом или осенью 2024 года. «Ждём с нетерпением», – добавила она.



Старт самим съёмкам дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе. Перед самым первым кадром, по традиции, разбили символическую белую тарелку.

Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.

Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.
фильм кино

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дважды за неделю засняли редкое природное явление
В Бурятии дважды за неделю засняли редкое природное явление
Общество, 18.12.2023
Гало заметили ещё в одном районе республики
Сотни домов в Улан-Удэ остались без холодной воды
Сотни домов в Улан-Удэ остались без холодной воды
Общество, 18.12.2023
Её отключили почти на весь день
Жителям Бурятии рассказали, как не спалить квартиру из-за ёлки
Жителям Бурятии рассказали, как не спалить квартиру из-за ёлки
Общество, 18.12.2023
Новогоднее дерево не должно упираться в потолок
Новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ строят непрерывно
Новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ строят непрерывно
Общество, 18.12.2023
Его гендиректор заявил, что работы не останавливаются ни на день
Глава Бурятии поделился оригинальным способом выполнения новогодних желаний
Глава Бурятии поделился оригинальным способом выполнения новогодних желаний
Общество, 18.12.2023

Выбирал открытки до упора, пока не нашёл послания своих

В Бурятии сохранятся 30-градусные морозы
В Бурятии сохранятся 30-градусные морозы
Общество, 18.12.2023
В районах и столице республики обещают снег
В районе Бурятии полицейский спас женщину с эпилепсией
В районе Бурятии полицейский спас женщину с эпилепсией
Общество, 17.12.2023
Она упала и лежала у обочины вниз лицом
В школах Улан-Удэ отменили удалёнку
В школах Улан-Удэ отменили удалёнку
Общество, 17.12.2023
Все ученики вернутся за парты уже с 18 декабря
В районе Бурятии нашли пропавшего 53-летнего мужчину
В районе Бурятии нашли пропавшего 53-летнего мужчину
Общество, 17.12.2023

Он бесследно исчез в начале ноября

В Улан-Удэ обсудят подорожание проезда в трамваях и автобусах
В Улан-Удэ обсудят подорожание проезда в трамваях и автобусах
Общество, 17.12.2023
Вопрос о повышении тарифов могут рассмотреть уже на ближайшей сессии горсовета
Жителям Бурятии объяснили, как правильно выбрать ёлочные игрушки
Жителям Бурятии объяснили, как правильно выбрать ёлочные игрушки
Общество, 17.12.2023
В МЧС рассказали, какие из них могут быть опасными
Сергей Зверев назвал трендовые цвета приближающегося года Дракона
Сергей Зверев назвал трендовые цвета приближающегося года Дракона
Общество, 17.12.2023
Он объяснил, вещи каких оттенков лучше носить в 2024-м
Стало известно, какими будут временные пункты для бродячих собак в Бурятии
Стало известно, какими будут временные пункты для бродячих собак в Бурятии
Общество, 17.12.2023
Беспризорных животных пообещали умерщвлять «гуманными методами»
В Бурятии сельчанке пришлось дойти до суда из-за гаража
В Бурятии сельчанке пришлось дойти до суда из-за гаража
Общество, 17.12.2023
Женщина не могла оформить его в собственность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^