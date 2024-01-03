Улан-удэнцев сразила «новогодняя» Toyota Camry

Разъезжающая по городу иномарка с гирляндами вызвала ажиотаж в соцсетях
Ещё перед праздниками жители бурятской столицы заметили на улицах города красный автомобиль Toyota Camry, украшенный новогодними гирляндами. Иномарка, которую хозяин превратил в подобие новогодней ёлки, вызвала бурное обсуждение после того, как видео с ней облетело многие местные паблики.
Сверкающая красавица рассекает по Улан-Удэ и поднимает всем настроение. Запись с авто набирает десятки тысяч просмотров, а владельца «новогодней машины» хвалят за креатив. «Какая красивая!», «Хочу такую же», «Вот так заморочился», – восторгаются улан-удэнцы.
Сам автовладелец поблагодарил земляков за приятные слова в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Он рассказал, что до 31-го декабря вообще ездил на своей нарядной Toyota Camry в костюме Деда Мороза.
Разъезжающая по городу иномарка с гирляндами вызвала ажиотаж в соцсетях
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