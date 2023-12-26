Военному из Бурятии, пленившему 11 украинских морпехов, вручили орден Мужества



Старшему лейтенанту из Бурятии Золто Арсаланову, принимающему участие в специальной военной операции, вручили орден Мужества. Об этом рассказали накануне в полномочном представительстве РБ при президенте России.



В официальном telegram-канале полпредства опубликовали фото с высокой наградой. Её нашему земляку передали прямо в Центральном военном клиническом госпитале, где он сейчас проходит лечение.



- От всей души поздравляем Золто с заслуженной наградой. Желаем нашему подопечному скорейшего выздоровления и поскорее обнять свою маму на родной земле, – добавили в полномочном представительстве.



