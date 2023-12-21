21 декабря

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В Улан-Удэ запустили подачу холодной воды после аварии по временной схеме

В Улан-Удэ запустили подачу холодной воды после аварии по временной схеме
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»

Но она пока есть не у всех

В 23:20 20 декабря в Улан-Удэ произвели запуск системы подачи холодной воды по временному водоводу. Об этом сообщил в 6:00 21 декабря директор улан-удэнского «Водоканала» Дмитрий Скакалин. Заполнение системы всё еще продолжается. Для проведения ремонта, по его словам, освободили систему водоснабжения на 6 тысяч кубометров воды.

- Это сто железнодорожных цистерн! – сравнил Скакалин. - А рельеф города весьма сложный. Есть и высокие точки, где расположены дома наших потребителей. Возможно, на некоторых таких участках всё еще не хватает давления в сети.

Он подчеркнул, что все специалисты предприятия на месте, ремонтные работы продолжаются.

- Временный водовод работает штатно, устанавливается нормализация давления в городской системе водоснабжения, - отметил он. - Если вы проснулись, а воды в кранах ещё нет, то просим вас обратиться на «горячую линию» МУП «Водоканал» 44-00-00, 44-10-33.

Такие моменты отрабатываются точечно. При этом подвоз воды организован по ранее установленному маршруту.

Как сообщал «Байкал-Dailу», около пяти часов утра 20 декабря произошла крупная авария на сетях водоснабжения на острове Спасский. Там обрушилась одна из двух ниток трубопровода. В итоге произошло отключение на насосной станции «Юго-Западная», которая обеспечивает холодной водой весь Октябрьский район (и 40-е кварталы, и 100-е).

Изначально в многоквартирных домах и социальных объектах Октябрьского района отключили только горячую воду. «Для экономии воды в целом», - пояснял Дмитрий Скакалин. Потом отключили и холодную.

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