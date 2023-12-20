20 декабря

19 декабря

Популярное

В столице Бурятии произошла серьёзная коммунальная авария

В столице Бурятии произошла серьёзная коммунальная авария
Происшествия,  Фото:МУП «Водоканал»
Из-за неё в Октябрьском районе на сутки отключат горячую воду

Ранним утром 20 декабря в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария. В 5:00 на автоматические датчики давления в сети аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» начали поступать сигналы об увеличении расхода воды на главном водозаборе на острове Спасский.

На объект тут же направили ремонтную бригаду. После обследования сетей специалисты обнаружили порыв на трубопроводе на юго-западном водоводе.

Сейчас ведётся подготовка для устранения последствий аварий. К работам изначально привлекли пять бригад и 12 единиц спецтехники. Холодное водоснабжение сперва решили не отключать.

- Не исключено падение давления в сети в микрорайонах Новая Комушка, Светлый, Радужный и Энергетик, – предупредили ранее в МУП.

Позже выяснилось, что причиной произошедшего стало обрушение правой нитки трубопровода. Левая, по предварительным данным, исправна.

Сотрудники «Водоканала» решили проложить временный трубопровод. Из-за этого во всем Октябрьском районе исчезнет горячая вода. Пока – ориентировочно на сутки.  Напор холодной воды может упасть.
коммунальная авария Водоканал холодное водоснабжение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяный пациент очнулся и устроил дебош в больнице
В Улан-Удэ пьяный пациент очнулся и устроил дебош в больнице
Происшествия, 20.12.2023
Медики привезли его в больницу, чтобы он не замёрз на улице
Житель Бурятии застрелил двоюродного брата
Житель Бурятии застрелил двоюродного брата
Происшествия, 20.12.2023
Он специально сходил домой за ружьём
В столице Бурятии произошла серьёзная коммунальная авария
В столице Бурятии произошла серьёзная коммунальная авария
Происшествия, 20.12.2023
Из-за неё в Октябрьском районе на сутки отключат горячую воду
Жителя Бурятии отправили в колонию из-за гашиша
Жителя Бурятии отправили в колонию из-за гашиша
Происшествия, 20.12.2023
Он пытался доставить наркотики осуждённым  
Нападением на школьницу на севере Бурятии заинтересовался главный следователь России
Нападением на школьницу на севере Бурятии заинтересовался главный следователь России
Происшествия, 20.12.2023
Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о покушении на убийство
В Бурятии сгорел строительный вагончик
В Бурятии сгорел строительный вагончик
Происшествия, 19.12.2023
Из-за него едва не вспыхнул ещё один
В Иркутской области двое парней убили женщину и таксиста
В Иркутской области двое парней убили женщину и таксиста
Происшествия, 19.12.2023
Убийства они совершили в течение нескольких часов
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Происшествия, 19.12.2023
О нетрезвом водителе сообщили бдительные очевидцы
В Улан-Удэ бомж воровал в гостиницах
В Улан-Удэ бомж воровал в гостиницах
Происшествия, 19.12.2023
Мужчину заключили под стражу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^