В столице Бурятии произошла серьёзная коммунальная авария

Из-за неё в Октябрьском районе на сутки отключат горячую воду



Ранним утром 20 декабря в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария. В 5:00 на автоматические датчики давления в сети аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» начали поступать сигналы об увеличении расхода воды на главном водозаборе на острове Спасский.



На объект тут же направили ремонтную бригаду. После обследования сетей специалисты обнаружили порыв на трубопроводе на юго-западном водоводе.



Сейчас ведётся подготовка для устранения последствий аварий. К работам изначально привлекли пять бригад и 12 единиц спецтехники. Холодное водоснабжение сперва решили не отключать.



- Не исключено падение давления в сети в микрорайонах Новая Комушка, Светлый, Радужный и Энергетик, – предупредили ранее в МУП.







Позже выяснилось, что причиной произошедшего стало обрушение правой нитки трубопровода. Левая, по предварительным данным, исправна.



Сотрудники «Водоканала» решили проложить временный трубопровод. Из-за этого во всем Октябрьском районе исчезнет горячая вода. Пока – ориентировочно на сутки. Напор холодной воды может упасть.

