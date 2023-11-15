Стало известно, когда состоится премьера первого бурятского фильма-сказки



В первый день лета в Бурятии возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Завершились они в июле, а в октябре создатели В первый день лета в Бурятии начались съёмки игрового фильма «Коралловые бусы» () по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Завершились они в июле, а в октябре создатели приступили к монтажу и озвучке картины.



- Говорят, что фильм рождается трижды. Сначала – на бумаге, в сценарном замысле. Каждый, кто читает историю, видит свой фильм. Второй раз – на съёмочной площадке. И третий – в процессе монтажа и озвучания. Так что у нас намечается третье рождение, – сообщили на официальной странице «Коралловых бус» во «ВКонтакте».



Накануне с режиссёром ленты Татьяной Мирошник встретилась глава Минкульта РБ Соелма Дагаева. Она отметила, что фильм дорабатывается. Музыку к нему напишет известный в республике композитор Лудуб Очиров. «В мае или сентябре состоится премьера», – добавила министр.









Старт самим съёмкам дали в местности Тапхар у Селенги в пригородном Иволгинском районе. Перед самым первым кадром, по традиции, разбили символическую белую тарелку.



Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го режиссёр прилетела в РБ со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.



Из знаменитостей в фильме-сказке появятся артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка РБ, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями будущей ленты.



