В Бурятии дважды за неделю засняли редкое природное явление

Гало заметили ещё в одном районе республики
На минувшей неделе в небе над Окинским районом появилось гало. Его засняли на камеру жители села Саяны. Видео они поделились в группе «Ока-инфо 24/7».
Редкое природное явление наблюдали ранее
и в кабанском селе Инкино. Гало (от французского halo и греческого halos) – это световое кольцо вокруг Солнца или Луны, которое возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами. Три его главных составляющих зимой – яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.
В январе в Кабанском районе тоже удалось сделать
кадр с гало, над которым была видна звезда. «Астрономическое чудо в нашем районе», – говорилось в комментарии к снимку.
Гало заметили ещё в одном районе республики
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