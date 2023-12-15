В селе Бурятии засняли редкое природное явление



Жители кабанского села Инкино запечатлели на камеру редкое природное явление. Фото разместили в группе «Кабанск-инфо.24/7». Речь о гало (от французского halo и греческого halos – световое кольцо вокруг Солнца или Луны), которое возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами. Три его главных составляющих зимой – яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.







В январе в районе тоже В январе в районе тоже удалось сделать редкий кадр с гало, над которым видна звезда. «Астрономическое чудо в нашем районе», – говорилось в комментарии к снимку.



