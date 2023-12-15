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В селе Бурятии засняли редкое природное явление

В селе Бурятии засняли редкое природное явление
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
В небе над ним появилось гало

Жители кабанского села Инкино запечатлели на камеру редкое природное явление. Фото разместили в группе «Кабанск-инфо.24/7». Речь о гало (от французского halo и греческого halos – световое кольцо вокруг Солнца или Луны), которое возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами. Три его главных составляющих зимой – яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.


В январе в районе тоже удалось сделать редкий кадр с гало, над которым видна звезда. «Астрономическое чудо в нашем районе», – говорилось в комментарии к снимку.

В декабре 2020-го такое же природное явление заметили в Селенгинском районе. Его сняли на видео люди, спустившиеся со скалы «Англичанка». Они увидели свечение вокруг солнца, напоминающее круглую радугу. Кроме того, из-за преломления лучей появились ложные «солнца», так что казалось, будто светил сразу три. А спустя пару недель гало наблюдали хоринцы. 


гало природа фотография

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