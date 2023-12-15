Вернувшихся домой участников СВО из Бурятии встретили в национальных костюмах



Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии всю неделю встречали участников специальной военной операции в международном аэропорту «Байкал». Лесники в национальных костюмах приветствовали бойцов и по старинному обычаю вручали им хадак.







- Для нас большая честь – разделить момент встречи участников СВО с близкими и родными, – отметила руководитель отдела государственной службы и кадров агентства Лариса Чултумова. – Всё очень эмоционально. Мы должны сплотиться в это непростое для всех время и поддержать наших ребят. Они вернулись на родную землю, а мы постарались сделать и без того важное событие более приятным. Пусть каждый воин знает, что в Бурятии его ждут и безмерно им гордятся.



- Для нас большая честь – разделить момент встречи участников СВО с близкими и родными, – отметила руководитель отдела государственной службы и кадров агентства Лариса Чултумова. – Всё очень эмоционально. Мы должны сплотиться в это непростое для всех время и поддержать наших ребят. Они вернулись на родную землю, а мы постарались сделать и без того важное событие более приятным. Пусть каждый воин знает, что в Бурятии его ждут и безмерно им гордятся.





В ноябре бойцов чествовали в аэропорту «Байкал» представители министерства имущественных и земельных отношений РБ. В августе то же самое делали сотрудники Минсоцзащиты.

Военные реагировали по-разному – кто-то смущался, а кто-то, не скрывая радости, принимал приветствие, рассказали в РАЛХ.