В Бурятии с хадаками встретили вернувшихся домой участников СВО

Бойцов чествовали в улан-удэнском аэропорту
Сотрудники республиканских министерств и ведомств по уже сложившейся традиции встречают жителей Бурятии, которые возвращаются со специальной военной операции
. Недавно бойцов чествовали в аэропорту «Байкал» представители Минимущества РБ.
Они преподнесли участникам СВО синие хадаки – как символ гармонии, согласия и спокойствия, воплощение доброты, верности и бесконечности. Ребятам выразили благодарность за их мужество, стойкость и патриотизм и пожелали здоровья и благополучия.
Военнослужащие, в свою очередь, поблагодарили всех за тёплый приём. Встречать их в аэропорт также приехали родные и близкие.
Бойцов чествовали в улан-удэнском аэропорту
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