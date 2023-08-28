В Улан-Удэ за неделю прилетело 106 участников СВО









Сотрудники Минсоцзащиты РБ каждый день встречают в международном аэропорту «Байкал» участвующих в СВО жителей Бурятии, которые приезжают на малую родину в долгожданный отпуск. Это уже стало доброй традицией, сообщила в соцсетях глава ведомства Татьяна Быкова.- Такое решение приняли на уровне регионального правительства. За неделю – с 21 по 27 августа – сотрудники министерства встретили 106 наших воинов. Позади – долгий путь домой, и вот они на родной земле, – написала Быкова в своём telegram-канале.Вместе с представителями ведомства бойцов приветствуют их родные и друзья. Всем по бурятскому обычаю вручают хадаки и при необходимости организуют трансфер из аэропорта до площади Советов. А участники спецоперации, в свою очередь, благодарят за столь тёплый и радушный приём.Глава Минсоцзщиты напомнила, что в республике продолжают работу созданные ранее структуры по поддержке военнослужащих и членов их семей. «Благодаря межведомственному взаимодействию им оказывается помощь и содействие по разным направлениям», – отметила она.