Модульные спортзалы построили в трёх школах Улан-Удэ по президентской дальневосточной единой субсидии

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В спортзалах будет реализовываться проект «Киокусинкай в школу»



Модульные спортивные залы построили в республиканской кадетской школе-интернате, Мариинской школе-интернате и специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №2 в Улан-Удэ.



Объекты построены по поручению заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В спортзалах будет реализовываться проект «Киокусинкай в школу» в рамках программы «50 модульных спортивных залов в школах ДФО».



Торжественное открытие объектов состоялось 6 декабря.



- Всех поздравляю с тем, что у наших ребят появляется больше возможностей заниматься спортом, физкультурой. Сегодня открываем три спортзала и берём обязательство продвигать дальше киокусинкай. У нас развиваются национальная борьба, бокс и другие силовые виды спорта, самбо развито в 50 школах, но и по киокусинкай каратэ мы можем показать хорошие результаты. У нас сильные ребята, сильный дух. В следующем году планируется открыть еще три спортзала по этой программе. Мы будем создавать лучшие условия, чтобы у ребят была возможность заниматься, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Почетным гостем открытия стал трёхкратный чемпион мира по киокусинкай каратэ, инициатор проекта по возведению модульных спортивных залов в школах Дальневосточного федерального округа Хаид Мантаев. Он подчеркнул, что программу по обеспечению спортивными залами школ нужно распространить на всю страну, а не только на Дальневосточный федеральный округ.



- Отсутствие спортзала в школе – это беда. Каждый школьник должен иметь возможность заниматься физкультурой в комфортных условиях. Сегодня в России порядка 1200 школ не имеют спортивных залов. И наша задача – решить эту проблему совместно с федеральной и региональной властью, - сказал Хаид Мантаев.



Новые модульные спортивные залы оснащены необходимым оборудованием для занятия не только каратэ, но и другими видами спорта. Спортивные залы будут использоваться как школами, так и секциями для занятий различными видами спорта и боевыми искусствами во внеурочное время.



На возведение спортзалов направлено 121,2 млн рублей президентской дальневосточной единой субсидии. Начиная с 2019 года в рамках дальневосточной субсидии республика получила почти 11 млрд рублей. Это позволило построить и реконструировать в Бурятии 29 социальных объектов, в том числе спортивных. Среди них Центр гиревого спорта в поселке Онохой и региональный центр единоборств «Патриот» в Улан-Удэ. Проведён капитальный ремонт в 74 учреждениях социальной инфраструктуры, приобретено оборудование для 40 медицинских организаций, поставлено 10 машин скорой медицинской помощи.

