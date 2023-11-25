25 ноября

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Глава Бурятии оказался середнячком по количеству подписчиков в Телеграме

Глава Бурятии оказался середнячком по количеству подписчиков в Телеграме
Общество,  Фото:pixabay.com

Среди губернаторов ДФО

«Байкал-Daily» выяснил, что на утро 25 ноября в телеграм-канале главы Бурятии Алексея Цыденова было 11 863 подписчика. Это шестое место по этому показателю среди 11 глав субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).   

Идущий на восьмом месте Александр Осипов из соседнего Забайкальского края отстаёт почти в два раза – 5994 читателя. Глава Чукотского округа Владислав Кузнецов с седьмого места тоже - 6155.

Отметим, что число подписчиков, если не заниматься накрутками, одномоментно может отличаться на несколько десятков позиций. Люди добавляются, но и отписываются. Так, например, в канале Осипова вечером 24 ноября было ровно 6000 подписчиков.

Кто же лидеры?

На первом месте среди дальневосточных руководителей с подавляющим преимуществом глава администрации Приморского края Олег Кожемяко (43 241).

Далее:

2. Валерий Лимаренко (Сахалинская область) – 22 964;

3. Михаил Дегтярёв (Хабаровский край) – 19 601;

4. Василий Орлов (Амурская область) – 19 348;

5. Михаил Солодов (Камчатский край) – 12 270;

6. Алексей Цыденов (Бурятия) – 11 863;

7. Владислав Кузнецов (Чукотский АО) - 6155;

8. Александр Осипов (Забайкальский край) – 5994;

9. Сергей Носов (Магаданская область) – 5121;

10. Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область) – 2911.

Телеграм-канал «Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал» обновлялся последний раз 8 июля 2023 года. Николаев с супругой поздравляет на видео из Алдана жителей республики с Днём семьи, любви и верности. У канала всего 56 подписчиков. Создан он 30 июня 2023 года. Также есть фейковые каналы под главу Якутии.

Отметим, что число читателей телеграм-канала губернатора соседней с Бурятией Иркутской области Игоря Кобзева на утро 25 ноября составляло 45 035.

Официальный канал подпреда президента в ДФО, вице-премьера правительства России Юрия Трутнева насчитывал 3747 подписчиков.
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