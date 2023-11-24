В Бурятии удалось зафиксировать первого манула по проекту минприроды и экологов

Кот быстро ретировался

Инспектор минприроды Бурятии обнаружил манула во время обхода Боргойского заказника, сообщает пресс-служба фонда «Компас».

«Скрываясь от глаз людей, хищник притаился в снегу. Фотографии и видео манула имеют огромную ценность, учитывая его скрытный образ жизни», - отметили в фонде.





«Байкал-Daily» сообщал, что в рамках программы экологического фонда «Компас» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Бурятии в ноябре начат проект по учёту состояния популяции манула.

Манул – это пушистый дикий кот из очень древнего рода. Его предки были современниками саблезубых тигров и дожили до наших времен, не претерпев особых эволюционных изменений. Зверь включен в Красную Книгу России. Он ведёт крайне скрытный образ жизни, тщательно избегая любого контакта с человеком.