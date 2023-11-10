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Экологический фонд и правительство Бурятии запускают проект по сохранению манула

Экологический фонд и правительство Бурятии запускают проект по сохранению манула
Общество,  Фото:из архива Байкальского заповедника

Популяция котов должна увеличиться

Фонд экологических инициатив «Компас» и министерство природных ресурсов Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на системную поддержку экологических инициатив, а также сохранение животного и растительного мира. Одним из первых совместных проектов станет мониторинг популяции манула, сообщила 9 ноября пресс-служба фонда.

Манул – это пушистый дикий кот из очень древнего рода. Его предки были современниками саблезубых тигров и дожили до наших времен, не претерпев особых эволюционных изменений. Зверь включен в Красную Книгу России. Он ведёт крайне скрытный образ жизни, тщательно избегая любого контакта с человеком, поэтому каждый полученный фотоснимок имеет большую ценность.

Общественники совместно с минприроды Бурятии, экспертами Бурятского госуниверситета и учёными РАН займутся восстановлением мест обитания манула и охраной его популяции. В планах – мониторинг, видеофиксация, учет и чипирование животных, анализ информации об их численности в заказниках и распределении на территории.

«Главными результатами исследования должны стать формирование методики учета численности зверя и разработка предложений по сохранению манула», - уверены в фонде.

«Байкал-Daily» рассказывал, как ведут себя рыси и манулы в Байкальском заповеднике при виде человека.

Два манула из Бурятии с 2021 года живут в Московском зоопарке.

Справка:

«Компас» - национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив. Был создан в июне 2022 года.

Фонд объединяет на одной площадке органы власти, экспертное и научное сообщества и общественность, и обеспечивает интегральный подход к решению проблем благодаря взаимодействию с комитетом Госдумы по экологии, Росприроднадзором, региональными и отраслевыми ведомствами, РАН и ведущими вузами страны.

На сайте фонда декларируется: цель «Компаса» - стать единым координатором экологической деятельности в России.
дикая природа экология охрана животных манул

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