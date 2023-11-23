В Бурятии отказались от сладких подарков детям, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ранее их приобретали за счёт республиканского бюджета



Новогодние подарки, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в этом году не будут оплачены из бюджета Бурятии. Это следует из ответа начальника отдела соцзащиты населения Хоринского района, который опубликовали в группе «Хоринск-инфо.24/7».



Местная жительница поинтересовалась, стоит ждать сладостей. «Я многодетная мама, меня интересует, будут ли подарки детям на Новый год?» – спросила женщина.



Начальник отделения соцзащиты Дарима Будаева пояснила, что подарков не будет и объяснила, почему.



- В связи с введением в 2023 году дополнительных мер социальной поддержки для семей с детьми, в том числе единого пособия на детей, с предоставлением которого обеспечивается доход ребёнка, равный величине прожиточного минимума, обеспечение новогодними подарками за счёт средств республиканского бюджета для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Бурятии, в рамках проводимых социально-значимых мероприятий, министерством социальной защиты населения РБ в 2023 году осуществляться не будет, - сказала она.

