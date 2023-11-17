В ситуацию вмешалась прокуратура
В связи с травмой позвоночника житель Заиграевского района Бурятии стал инвалидом второй группы. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации он нуждается в постоянном ношении корсета полужёсткой фиксации.
Однако в нарушение закона это медицинское изделие ему не выдавалось. Инвалид обратился в прокуратуру.
Руководитель регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования получил прокурорское представление. После этого права инвалида были восстановлены, его обеспечили корсетом, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии инвалиду не выдавали жизненно важный корсет
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