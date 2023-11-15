В Улан-Удэ свиньи набезобразничали в сквере, обновлённом на 30 с лишним миллионов



Ещё в начале октября сквер «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт Ещё в начале октября сквер «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт атаковали свиньи. Они проникли в зону отдыха под покровом ночи. Владельца поросят быстро вычислили. Мужчина пояснил, что животные случайно выбежали за ограду.



Хозяин, заметив это, отправился на поиски беглецов и вернул их домой. Тем не менее, ответить за это улан-удэнцу всё-таки придётся – его вызвали в районную администрацию для составления административного протокола.



Хрюшки, как выяснилось, нанесли скверу немалый урон – уничтожили все свежевысаженные саженцы и перекопали газон. Проблему бродячих свиней, коров и других сельхозживотных обсудили недавно в Минсельхозе РБ. Больше всего, как выяснилось, от них страдает Советский район Улан-Удэ.



Глава Иволгинского района Николай Емонаков поделился опытом муниципального образования. Год назад местные власти взялись за борьбу со свободно пасущимся скотом. Его отлавливают, увозят в пункты временного содержания и держат там до тех пор, пока не объявится владелец. Ему предстоит заплатить штраф и возместить расходы на транспортировку до ПВС и содержание каждого животного.



Улан-Удэ намерен перенять опыт пригородного района. Для этого в столице республики тоже хотят оборудовать такой ПВС. Разместится он, скорее всего, в селе Сотниково – землю под пункт готово предоставить в аренду руководство муниципалитета. А ещё в планах – увеличить штрафы для нерадивых хозяев скотины и продолжить совместные рейды по отлову.



