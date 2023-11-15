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В Улан-Удэ свиньи набезобразничали в сквере, обновлённом на 30 с лишним миллионов

В Улан-Удэ свиньи набезобразничали в сквере, обновлённом на 30 с лишним миллионов
Общество,  Фото:pixabay.com
Хрюшки уничтожили там всё саженцы и перекопали газон

Ещё в начале октября сквер «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт атаковали свиньи. Они проникли в зону отдыха под покровом ночи. Владельца поросят быстро вычислили. Мужчина пояснил, что животные случайно выбежали за ограду.

Хозяин, заметив это, отправился на поиски беглецов и вернул их домой. Тем не менее, ответить за это улан-удэнцу всё-таки придётся – его вызвали в районную администрацию для составления административного протокола.
 
Хрюшки, как выяснилось, нанесли скверу немалый урон – уничтожили все свежевысаженные саженцы и перекопали газон. Проблему бродячих свиней, коров и других сельхозживотных обсудили недавно в Минсельхозе РБ. Больше всего, как выяснилось, от них страдает Советский район Улан-Удэ.

Глава Иволгинского района Николай Емонаков поделился опытом муниципального образования. Год назад местные власти взялись за борьбу со свободно пасущимся скотом. Его отлавливают, увозят в пункты временного содержания и держат там до тех пор, пока не объявится владелец. Ему предстоит заплатить штраф и возместить расходы на транспортировку до ПВС и содержание каждого животного.

Улан-Удэ намерен перенять опыт пригородного района. Для этого в столице республики тоже хотят оборудовать такой ПВС. Разместится он, скорее всего, в селе Сотниково – землю под пункт готово предоставить в аренду руководство муниципалитета. А ещё в планах – увеличить штрафы для нерадивых хозяев скотины и продолжить совместные рейды по отлову.

«Яблоневый» обновили в сентябре. Там установили спортивные тренажёры, оборудовали игровые и спортивные площадки для детей, уложили тротуарные дорожки и сделали торшерное освещение. А ещё в зоне отдыха появились открытая сцена с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения плюс специальное место для выгула питомцев, рассказали ранее в комитете городского хозяйства (КГХ).

Местные жители поддержали благоустройство за 30 с лишним миллионов в ходе рейтингового голосования. В сквере при помощи агрегата-пересадчика высадили две ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал», а чуть позже – 158 саженцев яблони и 1000 – кизильника.
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