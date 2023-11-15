15 ноября

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Театр «Байкал» выступил с сольным концертом в Кремле

Театр «Байкал» выступил с сольным концертом в Кремле
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Это было шикарное представление», - прокомментировал глава Бурятии

Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» 14 ноября представил концертную программу «Моя Бурятия» в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца. Концерт прошёл при полном аншлаге, зал рукоплескал стоя. Сольный концерт прославленного ансамбля посвятили 100-летию Республики Бурятия.

Зрители услышали старинные протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции, которые сопровождались живым звучанием древних народных инструментов. Изготавливают инструменты по тем же древним техникам. Например, сууха-хуур сделан из мочевого пузыря быка, струны морин-хуура создают из конского волоса. Резонатор чанзы делается из змеиной кожи, а барабаны обтягиваются толстой кожей быков. Исполнители обладают разными техниками, в том числе и горловым пением с одновременной игрой на инструменте.

Также посетители увидели старинные обрядовые и стилизованные танцы. В том числе показали народный танец ёхор.

- Это было шикарное представление. Я уверен, что Кремлёвский дворец – лучшая площадка, главная сцена России, соответственно, и главная сцена мира. Наш театр «Байкал» её достоин. Я хочу сказать московским зрителям, что вам повезло получить такое большое удовольствие от профессионализма и мастерства наших артистов. Это такие яркие краски, настоящая буря эмоций. В программе «Моя Бурятия» вы увидели всю глубину нашей культуры. А 15 ноября вы познакомитесь с традициями таких стран как Индия, Китай, Вьетнам, Камбоджа. Также 15 ноября на выставке «Россия» у нас состоится официальное открытие, в рамках которого на большой сцене пройдёт сборный концерт артистов республики, – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

15 ноября театр песни и танца «Байкал» выступит в Кремлёвском дворце с танцевальным шоу «Блеск Азии» (6+).

День Бурятии на ВДНХ

В этот же день, 15 ноября, на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве проходит День Бурятии. Творческие коллективы республики представят свои лучшие номера. Также состоится настоящая свадьба по бурятским обычаям.

Кроме того, глава Бурятии Алексей Цыденов на площадках ВДНХ подпишет ряд соглашений о сотрудничестве и расскажет о социально-экономическом развитии республики.

Кульминацией станет красочный концерт «Многоликая Бурятия-Соёмбо» (6+). В этот вечер на сцене выступят театр музыки и танца «Забава», государственный цирк Бурятии, народные ансамбли песни и танца «Байкальские волны» и «Белый день», ансамбль эвенкийской культуры «Гулувун» и семейский хор «Судьбинушка».


Возрастное ограничение 6+ 
театр Байкал концерт 100 лет Республики Бурятия

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