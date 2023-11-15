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В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»

В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Загадочный объект летал прямо над ДНТ

Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили видео, сделанное в столице Бурятии. В небе над ДНТ «Импульс» летал загадочный объект, который запечатлели на камеру местные жители.

Таинственное небесное тело описали сначала как «круглую тарелку», а потом пришли к выводу, что она всё-таки овальная. Но, как отмечает «Весь Улан-Удэ», на кадрах, скорее всего, был метеор из потока Леониды.

Это астрономические явление наблюдается каждый год, а его пик приходится на середину ноября. Увидеть небесные тела можно без специального оборудования. Они движутся со скоростью 71 км/c и оставляют за собой длинный хвост зелёно-голубого цвета, шлейф  которого сохраняется пять и более минут.
 
Особенно чётко метеоритный дождь будет видно в ночь с 17-ое на 18-ое, пишут федеральные СМИ.

- Зенитное часовое число метеоров достигнет 20-ти. Они войдут в атмосферу Земли со скоростью около 70 км/с и полностью сгорят, – подчёркивают «Известия».

На минувшей неделе жители Северобайкальска заметили над городом продолговатый след и запечатлели его на камеру, а видео прислали в группу «Северобайкальск-инфо.24/7». Они поинтересовались, что это за явление, уточнив, что дело было утром. Разъяснения дал директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Он сообщил, что это просто след самолёта, подсвеченный солнцем.


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