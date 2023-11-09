В небе на севере Бурятии заметили странное явление









Скорее всего, это были спутники связи Starlink, которые запустила в космос компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Она реализует глобальный проект, цель которого – обеспечить доступ в Интернет всем жителям Земли. В народе эту спутниковую систему ещё называют «космическим поездом».



Светящиеся объекты наблюдали тогда во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, но не все поняли, что это такое. Многие приняли увиденное за эскадрилью НЛО. Ранее федеральные СМИ писали, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink. Всего таких аппаратов на ней на тот момент было около 4200. Месяц назад в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» разместили видео, сделанное в городе в тёмное время суток. На кадрах были странные светящиеся объекты, двигавшиеся друг за другом вверх по горизонтальной линии. «Вчера над Гусиноозёрском пролетал Дед мороз в оленьей упряжке», – говорилось в комментарии к записи.Скорее всего, это были спутники связи Starlink, которые запустила в космос компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Она реализует глобальный проект, цель которого – обеспечить доступ в Интернет всем жителям Земли. В народе эту спутниковую систему ещё называют «космическим поездом».Светящиеся объекты наблюдали тогда во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, но не все поняли, что это такое. Многие приняли увиденное за эскадрилью НЛО. Ранее федеральные СМИ писали, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink. Всего таких аппаратов на ней на тот момент было около 4200.

Недавно жители Северобайкальска заметили в небе над городом продолговатый след и запечатлели его на камеру, а видео прислали в группу «Северобайкальск-инфо.24/7». Они поинтересовались, что это за явление, уточнив, что дело было утром.Разъяснения дал директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Он отметил, что это просто след самолёта, подсвеченный солнцем.