Часть Улан-Удэ останется без холодной воды



В понедельник, 13 ноября, в столице Бурятии отключат холодное водоснабжение. Это связано с плановым ремонтом водопроводного yзла на улице Революции 1905 года, сообщили в МУП «Водоканал».



ХВС исчезнет в полночь, а вернуть его обещают в 6 часов утра. Под отключение попадают пять домов на улице Революции (№ 3, 9, 12, 14 и 16), 17 – на Хахалова (№ 2, 3а, 4б, 5, 6, 8, 10а, 11, 12, 12a,12б,12в, 13, 14, 16б, 17 и 25 плюс гараж (8в) и административное здание, 7 – на Цивилёва (№ 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 12), 13 – на Гагарина (№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 и 17), три – на улице Пионерская (№ 17, 20 и 20б) и № 3 на Пушкина.



Также в списке – дома № 3, 5, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 12, 16, 20 и 22 на проспекте 50-летия Октября, № 14 на улице Красноармейская и поликлиника и детсад на улице Московская. Местным жителям пообещали организовать подвоз воды.