В районе Бурятии открыли движение на отремонтированной дороге

В эксплуатацию введены участки в Баргузинском районе
В четверг, 9 ноября, в Бурятии было открыто движение на участках с 308 по 312 и с 312 по 315 км региональной автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. Со дорожными строителями по видеосвязи связался глава республики Алексей Цыденов.
- Хочу поздравить с открытием дороги, в первую очередь, жителей Баргузинского, Курумканского районов и, конечно, всех жителей Бурятии. Как сказал присутствовавший на открытии местный житель, больше 10 лет ездили в пыли по плохой дороге. А сейчас дорога очень хорошая, - отметил глава и дал старт движению по новому участку.
Почти 7 км дороги заасфальтировали, установили барьерное ограждение. уложили три слоя асфальтобетонной смеси толщиной 22 см, нанесли разметку устроили водопропускные трубы. Вместо старого деревянного моста через ручей Винный построили новый железобетонный.
- Сегодня мы открыли 7 километров нового участка дороги. Для нас удалённые муниципальные образования становятся доступными. Отремонтированный участок соответствует всем нормам, работы завершены, дорога хорошего качества, - сказал зампред Правительства Евгений Луковников.
Дорожникам предстоит отремонтировать участок с 291 км протяжённостью порядка 17 км. Это последний неасфальтированный участок перед селом Баргузин. В рамках проекта планируется установить порядка 7 км барьерного ограждения, спрямить крутые радиусы поворотов. Для жителей двух сел Зорино и Журавлиха устроят остановочные пункты и установят освещение. Реконструируют ещё один старый деревянный мост.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, региональная дорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян протяжённостью 726 км является основной региональной артерией, связывающей три района республики с Улан-Удэ. Она имеет особое значение для жизнеобеспечения населения. Ещё несколько лет назад жителям Бурятии приходилось ездить на Байкал по гравийной дороге, теперь время в дороге заметно сократилось. На сегодняшний день введено в эксплуатацию около 280 км дороги. Построен мост через реку Баргузин протяжённостью 411 метров. Реконструкция идёт по поручению президента России Владимира Путина, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В районе Бурятии открыли движение на отремонтированной дороге
Общество, Фото:
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