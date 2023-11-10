10 ноября

09 ноября

Популярное

В Бурятии суд обязал установить замки безопасности на окнах детсадов

В Бурятии суд обязал установить замки безопасности на окнах детсадов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала прокуратура

Суд удовлетворил иск прокурора Иволгинского района об обязании установить замки безопасности на окнах трёх детских садов.

- В ходе проверки было установлено, что в зданиях детских садов, введённых в эксплуатацию с 2020 года, оконные блоки не оборудованы запорными устройствами, препятствующими самостоятельному открыванию детьми окон. Отсутствие систем безопасности создаёт условия причинения вреда несовершеннолетним, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковые заявления с требованием обязать детсады установить замки безопасности на окнах, а администрацию Иволгинского района – выделить финансирование. Иволгинский районный суд иски удовлетворил.

прокуратура детские сады окно

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске полицейские помогли спасти женщину с разрывом аппендикса
В Иркутске полицейские помогли спасти женщину с разрывом аппендикса
Общество, 10.11.2023

Они добрались до больницы за 10 минут, где женщину сразу же положили на операционный стол

В нацпарк Бурятии пришла снежная зима
В нацпарк Бурятии пришла снежная зима
Общество, 10.11.2023
Природа там начала засыпать
В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях
В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях
Общество, 10.11.2023
С нового года его хотят повысить сразу на три рубля
В Бурятии сельских детей оставили без зимних горок во дворах
В Бурятии сельских детей оставили без зимних горок во дворах
Общество, 10.11.2023
Им приходится кататься по голым доскам
В Бурятии сельчан атакуют злые собаки
В Бурятии сельчан атакуют злые собаки
Общество, 10.11.2023
Они заявили, что уже боятся ходить по улицам
Дети Бурятии сделают из конструктора открытки для матерей
Дети Бурятии сделают из конструктора открытки для матерей
Общество, 10.11.2023
Стартовал республиканский виртуальный конкурс по конструированию
Новенькая детская площадка в центре Улан-Удэ разваливается на глазах
Новенькая детская площадка в центре Улан-Удэ разваливается на глазах
Общество, 10.11.2023
Ребятишки рискуют покалечиться там в любой момент
Морозы в Бурятии усилятся
Морозы в Бурятии усилятся
Общество, 10.11.2023
В республике похолодает до -17
В Улан-Удэ соберутся сильнейшие гиревики России
В Улан-Удэ соберутся сильнейшие гиревики России
Общество, 09.11.2023
Ожидается участие спортсменов из 16 регионов
В Бурятии выявят сильнейших армрестлеров ДФО и СФО
В Бурятии выявят сильнейших армрестлеров ДФО и СФО
Общество, 09.11.2023
В Улан-Удэ пройдёт окружной отбор на чемпионат России
Иркутск примет всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою
Иркутск примет всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою
Общество, 09.11.2023
Соревнования посвящены памяти подполковника ФСБ
В Бурятии стартовал республиканский турнир по боксу
В Бурятии стартовал республиканский турнир по боксу
Общество, 09.11.2023
Он проходит с 9 по 11 ноября в Бичуре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^