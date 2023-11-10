В Бурятии суд обязал установить замки безопасности на окнах детсадов

Иск подала прокуратура



Суд удовлетворил иск прокурора Иволгинского района об обязании установить замки безопасности на окнах трёх детских садов.



- В ходе проверки было установлено, что в зданиях детских садов, введённых в эксплуатацию с 2020 года, оконные блоки не оборудованы запорными устройствами, препятствующими самостоятельному открыванию детьми окон. Отсутствие систем безопасности создаёт условия причинения вреда несовершеннолетним, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района направил в суд исковые заявления с требованием обязать детсады установить замки безопасности на окнах, а администрацию Иволгинского района – выделить финансирование. Иволгинский районный суд иски удовлетворил.



