В районе Бурятии родителей школьников возмутили читательские дневники



Жителей Баунтовского района Бурятии возмутило, что в местных школах появились так называемые читательские дневники. Родители учеников поинтересовались, обязательно ли их вести – мол, если ребёнок этого не делает, то получает «двойку».

В Минобрнауки РБ пояснили: преподаватели вправе давать детям подобные задания – это прописано в федеральном законе «Об образовании».



- Читательский дневник – специальная тетрадь по внеклассному чтению. Цель – научить ребёнка делать выводы из прочитанного, помочь ему лучше запомнить и понять произведение, сформировать навыки работы с текстами, развивать культуру читателя. Это помогает ученикам описывать свои впечатления, самостоятельно оценивать язык и структуру, – рассказали в ведомстве.



Среди других плюсов, которые назвали в министерстве – развитие познавательной и творческой активности.