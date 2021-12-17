Новые цены на проезд вступят в силу 1 января
С 1 января начнёт действовать решение Улан-Удэнского горсовета депутатов об увеличении тарифа на проезд в автобусах и трамваях. Решение подписано и вступило в силу.
Стоимость проезда в автобусе будет составлять 25 рублей вместо нынешних 24-х, в трамвае – 20 рублей вместо 18-ти.
Подорожание ранее объяснили повышением цен на топливо, запчасти, а также увеличением расходов на заработную плату и социальные отчисления.
Также принято решение ввести льготные цены на проезд для пенсионеров и школьников – 50% от полной стоимости. Цена льготного проездного составит 500 рублей для поездок на трамвае и 625 рублей – на муниципальном автобусе.
С 1 мая по 1 октября для пенсионеров-дачников сохраняется прежняя льгота - скидка 50 % от установленного тарифа на 30 поездок в течение месяца.
Как сообщал «Байкал-Daily», повышение цен на проезд в общественном транспорте улан-удэнские депутаты одобрили в начале декабря. Вопрос приняли молча, единогласно и без обсуждений, хотя в 2020 году, например, на сессии выступали несколько депутатов-противников повышения тарифа.
В Улан-Удэ утвердили подорожание проезда в общественном транспорте
Общество, Фото:
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