В небе над Бурятией разглядели «Деда Мороза в оленьей упряжке»

Что-то странное случилось в Гусиноозёрске
В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» опубликовали видео, сделанное в городе в тёмное время суток. На кадрах – странные светящиеся объекты, двигавшиеся друг за другом вверх по горизонтальной линии. «Вчера над Гусиноозёрском пролетал Дед мороз в оленьей упряжке», – говорится в комментарии к записи.
Скорее всего, это были спутники связи Starlink, которые запустила в космос компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Она реализует глобальный проект, цель которого – обеспечить доступ в Интернет всем жителям Земли. В народе эту спутниковую систему ещё называют «космическим поездом».
Светящиеся объекты накануне наблюдали во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, но не все поняли, что это такое. Многие приняли увиденное за эскадрилью НЛО. Два месяца назад федеральные СМИ писали, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 22 спутника Starlink. Всего таких аппаратов на ней на тот момент было около 4200.
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Общество, Фото:
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