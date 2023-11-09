09 ноября

08 ноября

Популярное

В Бурятии сироты-участники СВО будут получать деньги на жильё вне очереди

В Бурятии сироты-участники СВО будут получать деньги на жильё вне очереди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Средства на квартиры им выделят из республиканского бюджета

Участникам специальной военной операции из Бурятии, которые осиротели или остались без попечения родителей, дадут первоочередное право на дополнительные меры социальной поддержки при покупке жилья. Речь о социальных выплатах из республиканского бюджета на приобретение квартиры в собственность, которые удостоверят сертификатом.

Законодательную инициативу, с которой выступил глава Бурятии Алексей Цыденов, рассмотрят на ближайшей сессии Народного Хурала 16 ноября.

Сам законопроект призван помочь с жилищными вопросом сиротам, участвующим в СВО, и тем, кто не дождался новую жилплощадь вместо предоставленной ранее по договору найма и признанной непригодной для проживания по решению суда.


жилье спецоперация на Украине сироты инициатива Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области должник спрятался от пристава в подполье
В Иркутской области должник спрятался от пристава в подполье
Общество, 09.11.2023
Внимательный пристав увидел в доме мужскую обувь
В столице Бурятии произошла крупная коммунальная авария
В столице Бурятии произошла крупная коммунальная авария
Общество, 09.11.2023
Для её устранения придётся разобрать хозпостройки
В Бурятии сироты-участники СВО будут получать деньги на жильё вне очереди
В Бурятии сироты-участники СВО будут получать деньги на жильё вне очереди
Общество, 09.11.2023
Средства на квартиры им выделят из республиканского бюджета
«Ломают кости»: Жителям Бурятии угрожают лавины
«Ломают кости»: Жителям Бурятии угрожают лавины
Общество, 09.11.2023
Спасатели призвали их соблюдать осторожность в горах
В Бурятии жители района боятся ездить по разваливающимся мостам
В Бурятии жители района боятся ездить по разваливающимся мостам
Общество, 09.11.2023
А сельскую дорогу они сравнили со стиральной доской
Бурятию скуют аномальные холода
Бурятию скуют аномальные холода
Общество, 09.11.2023
В ближайшие дни республику накроют сильные морозы
Жительница Бурятии отсудила 80 тысяч за изуродованную после депиляции ногу
Жительница Бурятии отсудила 80 тысяч за изуродованную после депиляции ногу
Общество, 09.11.2023
Салонная процедура обернулась серьёзными ожогами
В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск
В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск
Общество, 09.11.2023
В ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному
В Чите построят картинг-центр
В Чите построят картинг-центр
Общество, 09.11.2023
Проект резидента ТОР «Забайкалье» получил согласование Российской Автомобильной Федерации
Красная дорожка: В Улан-Удэ прямо к помойке проложили новенький тротуар
Красная дорожка: В Улан-Удэ прямо к помойке проложили новенький тротуар
Общество, 09.11.2023
Столица Бурятии обрастает стихийными свалками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^