В Бурятии сироты-участники СВО будут получать деньги на жильё вне очереди



Законодательную инициативу, с которой выступил глава Бурятии Алексей Цыденов, рассмотрят на ближайшей сессии Народного Хурала 16 ноября.



Сам законопроект призван помочь с жилищными вопросом сиротам, участвующим в СВО, и тем, кто не дождался новую жилплощадь вместо предоставленной ранее по договору найма и признанной непригодной для проживания по решению суда.









Участникам специальной военной операции из Бурятии, которые осиротели или остались без попечения родителей, дадут первоочередное право на дополнительные меры социальной поддержки при покупке жилья. Речь о социальных выплатах из республиканского бюджета на приобретение квартиры в собственность, которые удостоверят сертификатом.