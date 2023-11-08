В Бурятии открыта тысячная школа, построенная в России в рамках нацпроекта «Образование»

Ей стала СОШ в Поселье

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов 7 ноября приняли участие в церемонии открытия школы в селе Поселье Иволгинского района Бурятии. Они подключились к мероприятию в формате видеоконференции из павильона координационного центра правительства России, открытого на международной выставке-форуме «Россия» (6+).

Учебное заведение в Поселье стало тысячной школой, построенной в стране рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

- Дорогие друзья, хочу вас поздравить! У вас новоселье, открывается новая школа, - сказала Татьяна Голикова. - Уже стало доброй традицией в рамках нацпроекта «Образование» отмечать такие особые события. Сегодня это вдвойне приятно, потому что эта традиция затронула выставку «Россия», где демонстрируются самые важные события нашей страны за период новой России. Сегодня это не просто открытие школы в Поселье, это тысячная школа, которая открылась в рамках нацпроекта, который мы реализуем по поручению главы государства Владимира Путина.

Она обратила внимание, что по проекту на сегодня 615 тысяч новых мест в учебных заведениях уже создано.

- Все задачи, которые ставит перед нами президент России, мы решаем в срок, – отметил Сергей Кравцов. - Продолжаются большие программы строительства и капитальных ремонтов школ. Решён вопрос доступности детских садов. Очень важно, что в Республике Бурятия также все национальные проекты и все федеральные задачи в сфере образования выполняются в срок и в полном объёме. Алексей Самбуевич (глава Бурятии - ред.), хочу поблагодарить лично вас и ваших коллег за эту работу. Поздравляю учителей с Годом педагога и наставника. Ребята, от учителя очень многое зависит, всегда помните и любите своих учителей.

Глава ведомства добавил, что на международной выставке-форуме «Россия» открывается иммерсивная выставка Минпросвещения «Просвещение: большие перемены», посвящённая системе образования. Министр пригласил всех участников открытия школы посетить эту экспозицию и другие павильоны международной выставки и узнать больше о достижениях страны.

40 школ и 44 детсада

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов принял участие в церемонии, посетив новую школу села Поселье.

- Для нас сегодня очередное радостное событие – мы открываем новую школу в селе Поселье, - сказал он. - И для нас особая честь, что именно в Бурятии построена тысячная школа в рамках нацпроекта «Образование», реализующегося по указу президента Владимира Владимировича Путина. Татьяна Алексеевна, хотел бы вас лично поблагодарить, что с 2017 года благодаря вашей личной поддержке, а также благодаря работе всей команды винистерства просвещения у нас в республике построены и сейчас уже достраиваются 40 школ, 44 детских сада. Это огромный вклад в развитие нашей республики, всей нашей страны. Наши дети получают лучшие условия, и эта школа – с самым современным оборудованием. Здесь есть всё для того, чтобы у наших детей все жизненные дороги были открыты, чтобы они были готовы ко всему.

Школа в Поселье рассчитана на 250 мест. На её территории расположены спортивные площадки, хоккейная коробка, полоса препятствий и теплицы для экспериментов на уроках биологии. Яркий фасад школы расписан местными художниками в рамках социокультурного проекта «Сайнуу». В школе есть хореографический класс, спортзал, швейные и столярные мастерские для уроков труда. Акцент сделан на сохранении культурных традиций. Школа создана по концессии с ООО «ПроШкола» (дочерняя структура «ВЭБ.РФ»).

Беспрецедентная программа строительства школ стартовала в 2019 году по поручению президента России и в рамках национального проекта «Образование». К 2025 году по этой программе будет построено не менее 1,3 тыс. школ.