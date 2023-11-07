Речь идёт об осуждённом, отбывающим наказание в колонии строгого режима
Верховный суд Бурятии отменил решение районного суда о замене осуждённому лишения свободы более мягким видом наказания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
В сентябре 2021 года Баргузинский районный суд вынес приговор мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Ему назначили пять лет в колонии строгого режима.
По ходатайству осуждённого в сентябре 2023 года районный суд заменил ему неотбытую часть наказания принудительными работами.
С этим решением не согласилась Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, обжаловала его в суд апелляционной инстанции. Прокурор указал, что за двухлетний период отбывания наказания виновный привлекался к ответственности за нарушение порядка отбывания наказания и не имел поощрений, характеризуется отрицательно.
Верховный суд республики постановил новое решение, отказав в замене оставшейся части лишения свободы более мягким видом наказания.
Верховный суд Бурятии отменил слишком мягкое решение районного суда
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