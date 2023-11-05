Бурятия и Тува спели дуэтом в шоу у Малаханова



Накануне в эфир вышел специальный выпуск шоу «Привет, Андрей!» (возрастное ограничение – 12+) на телеканале «Россия 1». Его ведёт известный тележурналист, шоумен и продюсер Андрей Малахов. На этот раз передачу посвятили Дню народного единства, который вся страна отметила накануне уже в 19-ый раз.



В студии собрались гости из разных уголков страны. Они исполнили песни, которые, как отметил сам Малахов, заставляют сердца биться в унисон. Участие в шоу принял и популярный певец из Бурятии Ринчин Дашицыренов. Наш земляк и артист из Тувы Айдын Монгуш, более известный по творческому псевдониму Ишкин оглу, представили композицию о красотах своих земель «Приезжай ко мне, брат», которую В студии собрались гости из разных уголков страны. Они исполнили песни, которые, как отметил сам Малахов, заставляют сердца биться в унисон. Участие в шоу принял и популярный певец из Бурятии Ринчин Дашицыренов. Наш земляк и артист из Тувы Айдын Монгуш, более известный по творческому псевдониму Ишкин оглу, представили композицию о красотах своих земель «Приезжай ко мне, брат», которую записали ещё в 2021 году. Они сделали это сразу на трёх языках – бурятском, тувинском и русском.



После выступления певцы сорвали бурные аплодисменты. А Малахов поинтересовался у Айдына, который был в национальном костюме, всегда ли тот ходит в такой одежде.



- Я с 2015 года в повседневной жизни часто хожу в национальном костюме. Хочу сохранить наши традиции, обычаи и колорит, – отметил артист и передал привет семье и четверых детям.



В соцсетях жители Бурятии отметили, что Ринчин тоже мог надеть национальный костюм, на что Дышицыренов пояснил: на подготовку был всего один день и он просто не успел.







Бурятский исполнитель сообщил, что познакомился с Айдыном в Москве на музыкальном конкурсе, где каждый представлял свой регион. Правда, оба тогда проиграли, но зато потом отлично спелись. А ещё Ринчин рассказал на федеральном канале о родной республике.



- Главное в Бурятии, конечно – наш великий Байкал, – подчеркнул он.



Дашицыренова попросили продемонстрировать горловое пение, на что он охотно согласился, а Монгуш тут же подключился к коллеге по сцене. Кстати, тувинский исполнитель преподнёс телеведущему красивый традиционный костюм. Ринчин вручил ему бурятскую шапку и нож ручной работы. Правда, его подарки в шоу не показали.



