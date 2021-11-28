В новом клипе показали красоты Бурятии и Тувы



«Тебя всегда, мой брат,

Увидеть очень рад,

Мой друг, не забывай,

Что есть красивый край».







Пользователям понравились композиция, видео:



«Очень душевная, мелодичная, красивая песня! Классный клип и классные исполнители! Очень красивая природа! Ждём вас ещё!»

«Ой, какой красивый клип, красивая природа, красивый народ - буряты и тувинцы! Как здорово, если народы между собой дружны! Столько доброты, уважения и понимания в этой песне и музыке! Растрогало до глубины души!»

«Взгляд застывает от таких красивых мест Тувы и Бурятии! А прослушивание песни приводит к умиротворению и спокойствию на душе. Спасибо»

«Очень трогательная, красивая песня»

«Прекрасная песня, удивительные места. Спасибо!»





Певец из Тувы Айдын Монгуш, более знакомый по творческому псевдониму Ишкин оглу, и певец из Бурятии Ринчин Дашицыренов записали совместную композицию о красотах своих земель «Приезжай ко мне, брат». Они исполнили песню на бурятском, тувинском и русском языках. Также артисты сняли клип на эту композицию.В музыкальном ролике показаны природные красоты двух республик, буддийские храмы, святые места и соревнования по национальным видам спорта.В припеве поётся: