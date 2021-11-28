В новом клипе показали красоты Бурятии и Тувы

Записали совместную композицию и сняли клип артист из Тувы Ишкин оглу и певец из Бурятии Ринчин Дашицыренов
Певец из Тувы Айдын Монгуш, более знакомый по творческому псевдониму Ишкин оглу, и певец из Бурятии Ринчин Дашицыренов записали совместную композицию о красотах своих земель «Приезжай ко мне, брат». Они исполнили песню на бурятском, тувинском и русском языках. Также артисты сняли клип на эту композицию.
В музыкальном ролике показаны природные красоты двух республик, буддийские храмы, святые места и соревнования по национальным видам спорта.
В припеве поётся:
«Тебя всегда, мой брат,
Увидеть очень рад,
Мой друг, не забывай,
Что есть красивый край».
Пользователям понравились композиция, видео:
«Очень душевная, мелодичная, красивая песня! Классный клип и классные исполнители! Очень красивая природа! Ждём вас ещё!»
«Ой, какой красивый клип, красивая природа, красивый народ - буряты и тувинцы! Как здорово, если народы между собой дружны! Столько доброты, уважения и понимания в этой песне и музыке! Растрогало до глубины души!»
«Взгляд застывает от таких красивых мест Тувы и Бурятии! А прослушивание песни приводит к умиротворению и спокойствию на душе. Спасибо»
«Очень трогательная, красивая песня»
«Прекрасная песня, удивительные места. Спасибо!»
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