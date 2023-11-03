В Бурятии отметили «Лучшие образовательные проекты года»

В республике поощрили успешные практики в дошкольном и начальном общем образовании



В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса проектов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования «Лучший образовательный проект года».



- Экспертная оценка представленных конкурсных материалов, проводилась по следующим критериям: обоснование актуальности проекта; чёткость поставленных целей и задач; определение этапов реализации проекта с кратким описанием ключевых мероприятий; содержание; механизмы управления реализацией проекта; условия реализации проекта; риски, эффекты, результаты реализации проекта; перспективы развития проекта, - сообщили в Бурятском республиканском институте образовательной политики.



По итогам конкурса дипломами I степени награждены:

- Колмакова Светлана, воспитатель, Петропавловский детский сад №3 «Колосок» Джидинского района, проект «STEM - технология как средство развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста и вовлечения в научно-техническое творчество через образовательные ситуации»;

- Эпова Мира, воспитатель, детский сад «Огонёк», с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района, проект «Богатыри земли русской»;

- Хандажапова Арюна, учитель начальных классов, Нижнесаянтуйская СОШ Тарбагатайского района, проект «Активные методы обучения».



Дипломами II степени удостоены:

- Щеплыгина Татьяна, воспитатель, детский сад «Огонёк», с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района, проект «Родина – мой отчий край»;

- Будаева Елена, Ситникова Татьяна, Кустова Людмила, МАДОУ №51 г. Улан-Удэ, проект «Клуб Добродел»;

- Юндунова Лариса, учитель начальных классов, Нижнесаянтуйская СОШ Тарбагатайского района, проект «Патриотическое воспитание младших школьников через исследовательскую и проектную деятельность».



Дипломы III степени получили:

- Филиппова Инна, воспитатель, Петропавловский детский сад №3 «Колосок» Джидинского района, проект «Развитие музыкальных способностей через опытно-экспериментальную деятельность посредством передвижной лаборатории «Звyк-загадка»;

- Догончина Сындыма, воспитатель, детский сад «Огонёк», с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района, проект «Царство удивительных пеньков»;

- Хальхаева Елена, учитель начальных классов, Нижнесаянтуйская СОШ Тарбагатайского района, проект «Школьное научное общество «Совёнок» - средство развития проектно-исследовательской деятельности младших школьников».



