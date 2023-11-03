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В Бурятии отметили «Лучшие образовательные проекты года»

В Бурятии отметили «Лучшие образовательные проекты года»
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике поощрили успешные практики в дошкольном и начальном общем образовании

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса проектов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования «Лучший образовательный проект года».

- Экспертная оценка представленных конкурсных материалов, проводилась по следующим критериям: обоснование актуальности проекта; чёткость поставленных целей и задач; определение этапов реализации проекта с кратким описанием ключевых мероприятий; содержание; механизмы управления реализацией проекта; условия реализации проекта; риски, эффекты, результаты реализации проекта; перспективы развития проекта, - сообщили в Бурятском республиканском институте образовательной политики.

По итогам конкурса дипломами I степени награждены:
- Колмакова Светлана, воспитатель, Петропавловский детский сад №3 «Колосок» Джидинского района, проект «STEM - технология как средство развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста и вовлечения в научно-техническое творчество через образовательные ситуации»;
- Эпова Мира, воспитатель, детский сад «Огонёк», с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района, проект «Богатыри земли русской»;
- Хандажапова Арюна, учитель начальных классов, Нижнесаянтуйская СОШ Тарбагатайского района, проект «Активные методы обучения».

Дипломами II степени удостоены:
- Щеплыгина Татьяна, воспитатель, детский сад «Огонёк», с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района, проект «Родина – мой отчий край»;
- Будаева Елена, Ситникова Татьяна, Кустова Людмила, МАДОУ №51 г. Улан-Удэ, проект «Клуб Добродел»;
- Юндунова Лариса, учитель начальных классов, Нижнесаянтуйская СОШ Тарбагатайского района, проект «Патриотическое воспитание младших школьников через исследовательскую и проектную деятельность».

Дипломы III степени получили:
- Филиппова Инна, воспитатель, Петропавловский детский сад №3 «Колосок» Джидинского района, проект «Развитие музыкальных способностей через опытно-экспериментальную деятельность посредством передвижной лаборатории «Звyк-загадка»;
- Догончина Сындыма, воспитатель, детский сад «Огонёк», с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района, проект «Царство удивительных пеньков»;
- Хальхаева Елена, учитель начальных классов, Нижнесаянтуйская СОШ Тарбагатайского района, проект «Школьное научное общество «Совёнок» - средство развития проектно-исследовательской деятельности младших школьников».

Бурятия конкурс дошкольное образование начальное образование

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