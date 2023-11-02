Только треть горожан ставят работу на первое место
Четверо из десяти трудящихся жителей бурятской столицы (39%) уверены, что любовь важнее карьеры. Успехи на работе у большинства улан-удэнцев отходят на второе место. Это выяснили после опроса представители сервиса SuperJob.
Только треть опрошенных (30%) признались, что для них в приоритете – профессиональные достижения. При этом среди мужчин карьеристов меньше, чем женщин – чувства среди тех и других важны для 44% и 34%.
Любовь для мужчин в Улан-Удэ оказалась важнее карьеры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Однако работы могут завершить до конца этого года
Только треть горожан ставят работу на первое место
Юбиляра поблагодарили за труд в годы войны и послевоенное время
Дома подключили к централизованным сетям теплоснабжения
Крапивницу встретили в Бичурском районе
В зону транспортной безопасности «проникло» неустановленное лицо
Почётное звание ему вручили после спектакля «Ромео и Джульетта»
Это Байкал, буддизм, бескрайние просторы и нерпа
Юбиляр родилась в городе Ленинград
Лавки, которые даже ещё не появились в городе, успели наделать немало шума
Деньги, равнозначное жильё, или улучшенная квартира с доплатой. Большинство жителей центра Улан-Удэ выбирают второй вариант переселения
Победители получили смартфоны
Они пригласили осуждённых после освобождения в театр
Городской автобус «выдал» пассажирам несуществующую дату
Животным сделали бесплатную стерилизацию