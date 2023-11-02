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Любовь для мужчин в Улан-Удэ оказалась важнее карьеры

Любовь для мужчин в Улан-Удэ оказалась важнее карьеры
Общество,  Фото:pixabay.com
Только треть горожан ставят работу на первое место

Четверо из десяти трудящихся жителей бурятской столицы (39%) уверены, что любовь важнее карьеры. Успехи на работе у большинства улан-удэнцев отходят на второе место. Это выяснили после опроса представители сервиса SuperJob. 

Только треть опрошенных (30%) признались, что для них в приоритете – профессиональные достижения. При этом среди мужчин карьеристов меньше, чем женщин – чувства среди тех и других важны для 44% и 34%. 
работа любовь

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