Артисты Бурятского оперного театра спели в СИЗО





В рамках проекта «Театр за решёткой» СИЗО в Улан-Удэ посетили артисты Бурятского театра оперы и балета.Артисты выступили для осуждённых отряда по хозяйственному обслуживанию.- В завершение мероприятия завуч вечерней сменной общеобразовательной школы № 14 Татьяна Норбоева и сотрудники воспитательной службы вручили актерам театра благодарственные письма, сладкие презенты и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Артисты же, в свою очередь, пригласили осуждённых посетить театр после освобождения, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.