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Артисты Бурятского оперного театра спели в СИЗО

Артисты Бурятского оперного театра спели в СИЗО
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они пригласили осуждённых после освобождения в театр

В рамках проекта «Театр за решёткой» СИЗО в Улан-Удэ посетили артисты Бурятского театра оперы и балета.

Артисты выступили для осуждённых отряда по хозяйственному обслуживанию.

- В завершение мероприятия завуч вечерней сменной общеобразовательной школы № 14 Татьяна Норбоева и сотрудники воспитательной службы вручили актерам театра благодарственные письма, сладкие презенты и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Артисты же, в свою очередь, пригласили осуждённых посетить театр после освобождения, - рассказали в УФСИН России по Бурятии. 

театр оперы и балета СИЗО

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