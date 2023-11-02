Артисты Бурятского оперного театра спели в СИЗО

Они пригласили осуждённых после освобождения в театр
В рамках проекта «Театр за решёткой» СИЗО в Улан-Удэ посетили артисты Бурятского театра оперы и балета.
Артисты выступили для осуждённых отряда по хозяйственному обслуживанию.
- В завершение мероприятия завуч вечерней сменной общеобразовательной школы № 14 Татьяна Норбоева и сотрудники воспитательной службы вручили актерам театра благодарственные письма, сладкие презенты и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Артисты же, в свою очередь, пригласили осуждённых посетить театр после освобождения, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
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Они пригласили осуждённых после освобождения в театр
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