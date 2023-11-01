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Жительница Бурятии отблагодарила пожарных, спасших её гараж от огня

Жительница Бурятии отблагодарила пожарных, спасших её гараж от огня
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Женщина угостила их тортом и выпечкой

Ещё в прошлую пятницу, 27 октября, в еравнинском селе Сосново-Озёрское произошёл пожар. Во дворе одного из частных домов вспыхнул тепляк. Туда сразу отправились сотрудники 18-ой пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС Бурятии.

Они были на месте уже через две минуты и тут же приступили к тушению. Благодаря оперативности пожарных пламя не успело перекинуться на пристроенный к тепляку гараж, где в тот момент стоял автомобиль.

Хозяйка дома решила отблагодарить пожарных за профессионализм и грамотные действия. Накануне она лично пришла в ПЧ и в качестве признательности вручила ребятам торт и собственноручно приготовленную выпечку, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожарные пожар

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