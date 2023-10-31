Пассажиры указали ему на ошибку в названии улицы
Пару недель назад в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото с микроавтобусом № 3. Жители бурятской столицы заметили ошибку на табличке с названиями остановок. Вместо «Н. Петрова» (эта улица носит имя советского пограничника, погибшего в 1969 году во время трагических событий на острове Даманский), на ней значилось «Николая Петрово».
Водитель микрика после бурного обсуждения в соцсетях исправился – накануне в том же сообществе выложили снимок, где на месте «О» появилась «А». Однако маршрутчика замечание пассажира, судя по всему, раздосадовало. «Если ваши глаза так сильно резало – съездили в типографию, исправили! Всех устраивает?», – поинтересовался он в комментарии к фотографии.
Ранее улан-удэнцы уличили в безграмотности МУП «Городские маршруты». Муниципальный автобус № 1 вместо посёлка Горького ездит в посёлок Горький.
«Всех устраивает?»: В Улан-Удэ маршрутчик обиделся на обвинения в безграмотности
Общество, Фото:
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