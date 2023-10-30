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В райцентре в Бурятии начались проблемы со строительством нового дома культуры

В райцентре в Бурятии начались проблемы со строительством нового дома культуры
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Рабочие немного отстали от графика из-за доработки проектной документации

На днях зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проинспектировал строительство дома культуры в Кяхте. Его возводят на средства дальневосточной субсидии. Подрядная организация приступила к работам в сентябре и немного отстала от графика – пришлось дорабатывать проектную документацию.

- В этом году мы должны завершить возведение монолитного каркаса и приступить к устройству кровли, – написал Евгений Луковников в своём telegram-канале. – Строительство идёт с небольшими отставаниями, но время есть.

Сдать ДК в эксплуатацию должны к концу 2024 года.

- Рекомендую подрядчику незамедлительно докладывать обо всех трудностях, чтобы мы могли вместе решать вопросы. Как часто бывает, подрядные организации обещают, тянут до последнего, а потом приходится расторгать контракт, – добавил зампред.


Новый ДК появится на месте старого, который снесли в апреле, и обойдётся почти в один миллиард рублей. Возводит его ООО «Бурятпроектреставрация». Задействовать решили и рабочих из Китая, поскольку своих не хватает.

В доме культуры будет фойе с гардеробом, касса, кафе и зрительный зал на 400 мест с примыкающими вспомогательными помещениями. Кроме того, там разместятся библиотека, досуговая зона, музейно-выставочные площади и другие пространства для творческого развития, студия звукозаписи и как минимум шесть кабинетов для кружков и творческих занятий, включая хореографический и музыкальный залы. Двухэтажное здание в стиле классического купеческого дома станет украшением города, которому в 2027 году исполнится 300 лет. Указ о праздновании круглой даты подписал ещё в феврале 2022-го президент России Владимир Путин.

строительство дом культуры

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