В райцентре в Бурятии начались проблемы со строительством нового дома культуры

На днях зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проинспектировал строительство дома культуры в Кяхте. Его возводят на средства дальневосточной субсидии. Подрядная организация приступила к работам в сентябре и немного отстала от графика – пришлось дорабатывать проектную документацию.
- В этом году мы должны завершить возведение монолитного каркаса и приступить к устройству кровли, – написал Евгений Луковников в своём telegram-канале. – Строительство идёт с небольшими отставаниями, но время есть.
Сдать ДК в эксплуатацию должны к концу 2024 года.
- Рекомендую подрядчику незамедлительно докладывать обо всех трудностях, чтобы мы могли вместе решать вопросы. Как часто бывает, подрядные организации обещают, тянут до последнего, а потом приходится расторгать контракт, – добавил зампред.
Новый ДК появится на месте старого, который снесли в апреле, и обойдётся почти в один миллиард рублей. Возводит его ООО «Бурятпроектреставрация». Задействовать решили и рабочих из Китая, поскольку своих не хватает.
В доме культуры будет фойе с гардеробом, касса, кафе и зрительный зал на 400 мест с примыкающими вспомогательными помещениями. Кроме того, там разместятся библиотека, досуговая зона, музейно-выставочные площади и другие пространства для творческого развития, студия звукозаписи и как минимум шесть кабинетов для кружков и творческих занятий, включая хореографический и музыкальный залы. Двухэтажное здание в стиле классического купеческого дома станет украшением города, которому в 2027 году исполнится 300 лет. Указ о праздновании круглой даты подписал ещё в феврале 2022-го президент России Владимир Путин.