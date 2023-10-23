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Жителей посёлка в Бурятии взволновала таинственная стройка

Жителей посёлка в Бурятии взволновала таинственная стройка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возле населённого пункта появится фабрика для переработки руды

Жители Новокижингинска забили тревогу из-за работ, которые развернулись недавно близ населённого пункта. Люди спросили у местных властей, что там происходит.

- Что именно делают рабочие на руднике недалеко от посёлка, что будут строить? – поинтересовались они в группе «Кижинга-инфо.24/7».

Глава сельского поселения «Новокижингинск» Валерий Кузьмин сообщил, что в этом месте начинается строительство рудника.

- Будет фабрика для переработки руды. Уже в 2025 году рудник заработает на полную мощность. Сейчас восстанавливают общежитие в Новокижингинске, – рассказал он.

Около населённого пункта находится Ермаковское месторождение бериллия и флюорита. Оно активно разрабатывалось в советское время. Но в 1989-ом добыча там была прекращена.
строительство рудник

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