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В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра

В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
При малейшем его порыве исчезает электроэнергия сразу на трёх улицах

Жители джидинского села Ёнхор намучились из-за частных отключений электроэнергии. По их словам, такое случается в населённом пункте постоянно, стоит только подняться ветру. Даже при очень слабом вырубает свет сразу на трёх улицах – Ленина, Гагарина и Степная.

- Неужели нельзя поменять фидер, который постоянно отключается? Наверное, так проще, чем ежедневно ездить в такую даль, чтобы просто включить. Была бы экономия бензина и времени, – написали сельчане в группе «Джида-инфо.24/7».

Начальник РЭС района сообщил, что причина частых отключений – наклон опоры № 3. Ситуацию пообещали исправить в начале следующей недели – после оформления документации и подачи заявки.

электроснабжение отключение света

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