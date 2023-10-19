В Бурятии жители села сидят без света из-за ветра

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

При малейшем его порыве исчезает электроэнергия сразу на трёх улицах



Жители джидинского села Ёнхор намучились из-за частных отключений электроэнергии. По их словам, такое случается в населённом пункте постоянно, стоит только подняться ветру. Даже при очень слабом вырубает свет сразу на трёх улицах – Ленина, Гагарина и Степная.



- Неужели нельзя поменять фидер, который постоянно отключается? Наверное, так проще, чем ежедневно ездить в такую даль, чтобы просто включить. Была бы экономия бензина и времени, – написали сельчане в группе «Джида-инфо.24/7».



Начальник РЭС района сообщил, что причина частых отключений – наклон опоры № 3. Ситуацию пообещали исправить в начале следующей недели – после оформления документации и подачи заявки.



