Дизайн новой банкноты в 1000 рублей доработают

Принято решение остановить выпуск банкноты



Банк России доработает дизайн обновлённой банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора.



«Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», - говорится в сообщении Банка России.



Новую тысячерублёвую купюру, посвящённую Нижнему Новгороду Приволжскому федеральному округу, представили 16 октября. Также в этот день представили новую пятитысячную купюру.



Основное изображение лицевой стороны 1000-рублёвой купюры — Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне 1000-рублёвой купюры изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.



Этот храм в советское время разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Резонанс в обществе вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.



Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ «вызывают неприятие» изображения православных храмов без крестов.



Вторая обновлённая, пятитысячная купюра поступила в широкое обращение с 16 октября.

