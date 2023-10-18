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Дизайн новой банкноты в 1000 рублей доработают

Дизайн новой банкноты в 1000 рублей доработают
Общество,  Фото:ЦБ
Принято решение остановить выпуск банкноты

Банк России доработает дизайн обновлённой банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора.

«Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», - говорится в сообщении Банка России.

Новую тысячерублёвую купюру, посвящённую Нижнему Новгороду Приволжскому федеральному округу, представили 16 октября. Также в этот день представили новую пятитысячную купюру.

Основное изображение лицевой стороны 1000-рублёвой купюры — Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне 1000-рублёвой купюры изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

Этот храм в советское время разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Резонанс в обществе вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.

Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ «вызывают неприятие» изображения православных храмов без крестов.

Вторая обновлённая, пятитысячная купюра поступила в широкое обращение с 16 октября.
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