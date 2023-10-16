Лидер российских буддистов пристыдил московских чиновников

Хамбо Лама пожурил их за плохую работу



К председателю Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву обратился житель посёлка Семиозёрье. Он находится в Красночикойском районе соседнего Забайкалья. Как выяснилось, в населённом пункте, где раньше был Семиозёрский дацан, отключили телефонную связь.



По словам лидера российских буддистов, её нет там уже полгода – с апреля. Люди остались без связи с внешним миром. Чиновники тем временем бездействуют.



- На обращение главы Красночикойского района (Евгения) Гостева Чита ссылается на Москву, – написал Хамбо Лама Дамба Аюшеев в своём telegram-канале. – Вот так плохо работают чиновники в Чите и в Москве.