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Лидер российских буддистов пристыдил московских чиновников

Лидер российских буддистов пристыдил московских чиновников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Хамбо Лама пожурил их за плохую работу

К председателю Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву обратился житель посёлка Семиозёрье. Он находится в Красночикойском районе соседнего Забайкалья. Как выяснилось, в населённом пункте, где раньше был Семиозёрский дацан, отключили телефонную связь.

По словам лидера российских буддистов, её нет там уже полгода – с апреля. Люди остались без связи с внешним миром. Чиновники тем временем бездействуют.

- На обращение главы Красночикойского района (Евгения) Гостева Чита ссылается на Москву, – написал Хамбо Лама Дамба Аюшеев в своём telegram-канале. – Вот так плохо работают чиновники в Чите и в Москве.
Хамбо лама чиновники Сангха

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