В Улан-Удэ жаждущие справить нужду «задёргали» новенький туалет



Пуско-наладочные работы в уборных ещё продолжаются – специалисты выявляют нюансы в работе нового оборудования и стараются оперативно исправлять недочёты. Кстати, у входа могут появиться видеокамеры – этот вопрос уже прорабатывают.





Место для справления естественной нужды появилось на площади Революции неделю назад. Какое-то время новый клозет был закрыт. На дверях кабинок, одна из которых, кстати, предназначена для маломобильных людей, даже красовалось соответствующее предупреждение. А перед выходными стало известно, что он заработал. Функционировать тёплый санузел будет круглый год. Внутри для удобства посетителей даже установили раковину для мытья рук.



Как пояснили ранее «Байкал-Daily» в КГХ, современные автономные туалеты, адаптированные в том числе для людей с инвалидностью, устанавливают в рамках проекта по созданию туркода центральной части Улан-Удэ. Всего их будет три: первый – на Гостиных рядах, второй – на улице Соборная и третий – возле площади Советов.



