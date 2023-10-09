В Улан-Удэ жаждущие справить нужду «задёргали» новенький туалет

На минувших выходных в центре бурятской столицы испортили мобильные туалеты, которые заработали буквально несколько дней назад. Об этом рассказали накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Новенькие уборные взломали и загадили. Попасть внутрь можно было, выбрав кабинку (левую или правую) и затем оплатив вход при помощи банковской карты.
Когда же он стал доступен и без карточек, этим не преминули воспользоваться нечистоплотные горожане. Итог оказался печальным.
- То ли система засбоила, то ли кто-то сильно дёргал за ручку, но кабинки взломали. В открытых туалетах стало как в открытых туалетах. Теперь только приводить всё в порядок и чинить современную систему входа. Но ещё надёжнее будет посадить кассира, – пишет «Весь Улан-Удэ».
Ситуацию прокомментировали в комитете городского хозяйства. При очередном обследовании кабинок сотрудники подведомственного КГХ комбината по благоустройству обнаружили, что электрозамки там расшатались и потому в системе начались перебои. Возможная причина повреждения уже известна – посетители сильно дёргали двери, чтобы выйти и клозета или зайти в него.
Санузлами займётся ремонтно-строительная бригада – замки пообещали «довести до ума».
- Уборщики наведут чистоту в самих туалетах. Кроме того, мы будем устранять проблемы с перебоями в терминале, – отметил и. о. директора КБУ Иван Толстихин
Дёргать двери, по его словам, не надо – чтобы выйти из кабинки, достаточно нажать специальную кнопку.
Пуско-наладочные работы в уборных ещё продолжаются – специалисты выявляют нюансы в работе нового оборудования и стараются оперативно исправлять недочёты. Кстати, у входа могут появиться видеокамеры – этот вопрос уже прорабатывают.
Место для справления естественной нужды появилось на площади Революции неделю назад. Какое-то время новый клозет был закрыт. На дверях кабинок, одна из которых, кстати, предназначена для маломобильных людей, даже красовалось соответствующее предупреждение. А перед выходными стало известно, что он заработал. Функционировать тёплый санузел будет круглый год. Внутри для удобства посетителей даже установили раковину для мытья рук.
Как пояснили ранее «Байкал-Daily» в КГХ, современные автономные туалеты, адаптированные в том числе для людей с инвалидностью, устанавливают в рамках проекта по созданию туркода центральной части Улан-Удэ. Всего их будет три: первый – на Гостиных рядах, второй – на улице Соборная и третий – возле площади Советов.
Как пояснили ранее «Байкал-Daily» в КГХ, современные автономные туалеты, адаптированные в том числе для людей с инвалидностью, устанавливают в рамках проекта по созданию туркода центральной части Улан-Удэ. Всего их будет три: первый – на Гостиных рядах, второй – на улице Соборная и третий – возле площади Советов.