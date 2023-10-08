В центре Улан-Удэ взломали и испоганили новенькие туалеты



Мобильные туалеты, которые Мобильные туалеты, которые заработали в центре бурятской столицы буквально перед выходными, уже успели испортить. Об этом рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Уборные взломали и загадили. Попасть внутрь можно было, выбрав кабинку (левую или правую) и затем оплатив вход при помощи банковской карты.



Когда же он стал доступен и без карточек, этим не преминули воспользоваться нечистоплотные горожане. Итог оказался печальным.



- То ли система засбоила, то ли кто-то сильно дёргал за ручку, но кабинки взломали. В открытых туалетах стало как в открытых туалетах. Теперь только приводить всё в порядок и чинить современную систему входа. Но ещё надёжнее будет посадить кассира, – пишет «Весь Улан-Удэ».



Место для справления естественной нужды появилось на площади Революции неделю назад. Какое-то время новый клозет Место для справления естественной нужды появилось на площади Революции неделю назад. Какое-то время новый клозет был закрыт . На дверях кабинок, одна из которых, кстати, предназначена для маломобильных людей, даже красовалось соответствующее предупреждение. А недавно стало известно, что он заработал.



В комитете городского хозяйства сообщили, что функционировать тёплый санузел будет круглый год. Внутри для удобства посетителей даже установили раковину для мытья рук.





Как пояснили ранее «Байкал-Daily» в КГХ, современные автономные туалеты, адаптированные в том числе для людей с инвалидностью, устанавливают в рамках проекта по созданию туркода центральной части Улан-Удэ. Всего их будет три: первый – на Гостиных рядах, второй – на улице Соборная и третий – возле площади Советов.