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В центре Улан-Удэ взломали и испоганили новенькие туалеты

В центре Улан-Удэ взломали и испоганили новенькие туалеты
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
С момента их открытия прошло всего два дня

Мобильные туалеты, которые заработали в центре бурятской столицы буквально перед выходными, уже успели испортить. Об этом рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Уборные взломали и загадили. Попасть внутрь можно было, выбрав кабинку (левую или правую) и затем оплатив вход при помощи банковской карты.

Когда же он стал доступен и без карточек, этим не преминули воспользоваться нечистоплотные горожане. Итог оказался печальным.

- То ли система засбоила, то ли кто-то сильно дёргал за ручку, но кабинки взломали. В открытых туалетах стало как в открытых туалетах. Теперь только приводить всё в порядок и чинить современную систему входа. Но ещё надёжнее будет посадить кассира, – пишет «Весь Улан-Удэ».

Место для справления естественной нужды появилось на площади Революции неделю назад. Какое-то время новый клозет был закрыт. На дверях кабинок, одна из которых, кстати, предназначена для маломобильных людей, даже красовалось соответствующее предупреждение. А недавно стало известно, что он заработал.

В комитете городского хозяйства сообщили, что функционировать тёплый санузел будет круглый год. Внутри для удобства посетителей даже установили раковину для мытья рук.

Как пояснили ранее «Байкал-Daily» в КГХ, современные автономные туалеты, адаптированные в том числе для людей с инвалидностью, устанавливают в рамках проекта по созданию туркода центральной части Улан-Удэ. Всего их будет три: первый – на Гостиных рядах, второй – на улице Соборная и третий – возле площади Советов.

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