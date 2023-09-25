В Бурятии определились с заместителями глав хуральских комитетов

Две должности достались коммунисту и представителю ЛДПР, а «единоросса» сделали замом заочно
25 сентября обновлённый Народный Хурал собрался на свою первую сессию. На ней определились с численностью и составом комиссий и в ходе тайного голосования выбрали спикера и двух его заместителей. Председателем республиканского парламента седьмого созыва стал «единоросс» Владимир Павлов, занимавший это кресло и предыдущие пять лет.
Вице-спикерами тоже сделали представителей правящей партии – Татьяну Мантатову и Баир Гармаев, который перешёл в ЕР из «Справедливой России». Они стали безальтернативными кандидатами и, как сообщал «Байкал-Daily», ожидаемо получили одобрение практически всех законодателей, которые пришли на сессию.
Народным избранникам также предстояло распределить между собой руководящие должности. По закону, каждый депутат, помимо спикера и вице-спикеров, должен состоять в одном из шести комитетов. После утверждения их состава приступили к избранию глав. Пять из шести кресел достались представителям правящей партии, одно – у «Новых людей».
Кандидатов на должность замов руководителей предложили на заседаниях комитетов, состоявшихся в рамках сессии. Затем претендентов утвердили уже на самом пленарном заседании в ходе открытого голосования.
Правой рукой руководителя комитета по бюджету, налогам и финансам Александра Бардунаева стал Михаил Степанов («Единая Россия»), занимавший ту же должность в НХ предыдущего созыва. Замом Петра Мордовского (комитет по госустройству) в ближайшие пять лет будет заместитель генерального директора в ООО «Алтанстрой» Жамбал-Жамсо Жанаев («ЕР»), Семёна Матхеева (комитет по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку) – руководитель регионального исполнительного комитета БРО «Единая Россия» Владимир Ведерников, Виталия Лыгденова (комитет по межрегиональным связям и нацвопросам) – секретарь комитета БРО КПРФ по агитационно-пропагандистской работе Баир Цыренов, Игоря Марковца (комитет по социальной политике) – главврач БСМП, работающий сейчас в зоне СВО, Вячеслав Дондоков («Единая Россия»), а Иннокентия Вахрамеева (комитет по экономической политике, природопользованию и экологии) – президент федерации самбо Бурятии Бадмадоржо Жигжитов (ЛДПР).
Таким образом, представителям каждой фракций досталась как минимум одна руководящая должность. К слову, вышеупомянутый Дондоков на сессии отсутствовал, потому замруководителя комитета по социальной политике его выбрали заочно.
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