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В Бурятии вице-спикерами Народного Хурала сделали «единороссов»

В Бурятии вице-спикерами Народного Хурала сделали «единороссов»
Власть, 
Они стали безальтернативными кандидатами на эти кресла

На первой сессии Народного Хурала нового, седьмого созыва депутаты определились со спикером. Председателем республиканского парламента стал Владимир Павлов, занимавший это кресло и предыдущие пять лет. За него проголосовали 55 народных избранников из 64, присутствовавших на сессии (двое не пришли). Восемь человек поддержали коммуниста Виктора Малышенко. Один бюллетень оказался испорчен.

Две других фракции – ЛДПР и «Новые люди» – решили никого предлагать на должность спикера. А в заместители председателя НХ и вовсе выдвинули только представителей «ЕР» – Татьяну Мантатову и Баира Гармаева. Остальные партии в борьбе за эти кресла участвовать не стали.

Фактически «единороссы» стали безальтернативными кандидатами и ожидаемо получили одобрение практически всех законодателей, принимавших участие в тайном голосовании: за Мантатову было 62 из 64, против – двое, за Гармаева – 61, против – двое, один воздержался.

Кстати, Гармаев стал «единороссом» не так давно; прежде он покинул «Справедливую Россию».

Народным избранникам также предстоит выбрать глав шести хуральских комитетов (по экономической политике, природопользованию и экологии, по социальной политике, по межрегиональным связям и национальным вопросам, по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, по государственному устройству и местному самоуправлению, а также по бюджету, налогам и финансам) и решить, кто будет представлять законодательный орган республики в Совете Федерации. Ранее сенатором от законодательной власти являлся Александр Варфоломеев. Всё станет известно уже после обеденного перерыва. 
депутаты Народный Хурал спикер Единая Россия

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