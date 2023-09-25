В Бурятии депутаты Народного Хурала поделили часть портфелей

Пять из шести комитетов НХ возглавили представители правящей партии
В понедельник, 25 сентября, обновлённый Народный Хурал собрался на свою первую сессию. На ней определились с численностью и составом комиссий и в ходе тайного голосования выбрали спикера и двух его заместителей. Председателем республиканского парламента седьмого созыва стал «единоросс» Владимир Павлов, занимавший это кресло и предыдущие пять лет.
Вице-спикерами тоже сделали представителей правящей партии – Татьяну Мантатову и Баира Гармаев, который перешёл в «ЕР» из «Справедливой России». Они стали безальтернативными кандидатами и ожидаемо получили одобрение практически всех законодателей, принимавших участие в тайном голосовании.
Депутатам также предстояло распределить между собой руководящие должности. По закону, каждый депутат, помимо спикера и вице-спикеров, должен состоять в одном из шести комитетов – по экономической политике, природопользованию и экологии, по социальной политике, по межрегиональным связям и национальным вопросам, по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, по государственному устройству и местному самоуправлению, а также по бюджету, налогам и финансам.
После утверждения состава комитетов приступили к избранию их глав. На должность руководителя комитета по бюджету, налогам и финансам предложили занимавшего этот пост и в предыдущем созыве Александра Бардунаева, по госустройству – экс-зампреда правительства республики по вопросам безопасности Петра Мордовского (оба – «единороссы»), по земельным вопросам – Семёна Матхеева («Новые люди», директор отдела ООО «Абсолют страхование»), по межрегиональным связям и национальным вопросам – предпринимателя Виталия Лыгденова («Единая Россия»), по социальной политике – Игоря Марковца («Единая Россия», в прошлом созыве был заместителем председателя этого же комитета), по экономической политике – Иннокентия Вахрамеева («Единая Россия», главный инженер по строительству ООО «Техсервис»).
Претендентов по очереди приглашали к микрофону, чтобы все желающие могли задать им вопросы, но никаких вопросов к кандидатам на удивление не возникло. Утверждали их в ходе тайного голосования – так же, как спикера и его замов.
За Бардунаева проголосовали 64 депутата. За Петра Мордовского выступили 61, за Семёна Матхеева – 57, за Виталия Лыгденова – 64, за Игоря Марковца – 61, за Иннокентия Вахрамеева – 58. То есть большинством голосов их кандидатуры одобрили.
Теперь депутатам предстоит решить, кто станет заместителями глав комитетов и кто будет представлять законодательный орган республики в Совете Федерации. Ранее сенатором от законодательной власти являлся Александр Варфоломеев. Члены Хурала ушли на очередной перерыв, который продлится 45 минут.
В Бурятии депутаты Народного Хурала поделили часть портфелей
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пять из шести комитетов НХ возглавили представители правящей партии
Они стали безальтернативными кандидатами на эти кресла
Его определили тайным голосованием
За кресло председателя республиканского парламента поборются «единоросс» и коммунист
Депутатам поставили в пример Алексея Цыденова и Игоря Шутенкова
Его привлекли к ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции
Им стал Алексей Калинин
Игорь Бобков заявил, что теперь республиканскому парламенту остаётся хрюкать у разбитого корыта
ЖК «Проспект» готов на 60%
Родителям затянули с ответом
Парламенты двух стран обсудят вопросы взаимодействия
Предложенные Котовом варианты решения проблемы не устроили жильца
Андрей Фомин официально возглавил муниципалитет
При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции
Ненадлежащее содержание дороги выявила прокуратура