25 сентября

24 сентября

Популярное

В Бурятии депутаты Народного Хурала поделили часть портфелей

В Бурятии депутаты Народного Хурала поделили часть портфелей
Власть, 
Пять из шести комитетов НХ возглавили представители правящей партии

В понедельник, 25 сентября, обновлённый Народный Хурал собрался на свою первую сессию. На ней определились с численностью и составом комиссий и в ходе тайного голосования выбрали спикера и двух его заместителей. Председателем республиканского парламента седьмого созыва стал «единоросс» Владимир Павлов, занимавший это кресло и предыдущие пять лет.

Вице-спикерами тоже сделали представителей правящей партии – Татьяну Мантатову и Баира Гармаев, который перешёл в «ЕР» из «Справедливой России». Они стали безальтернативными кандидатами и ожидаемо получили одобрение практически всех законодателей, принимавших участие в тайном голосовании.

Депутатам также предстояло распределить между собой руководящие должности. По закону, каждый депутат, помимо спикера и вице-спикеров, должен состоять в одном из шести комитетов – по экономической политике, природопользованию и экологии, по социальной политике, по межрегиональным связям и национальным вопросам, по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, по государственному устройству и местному самоуправлению, а также по бюджету, налогам и финансам.

После утверждения состава комитетов приступили к избранию их глав. На должность руководителя комитета по бюджету, налогам и финансам предложили занимавшего этот пост и в предыдущем созыве Александра Бардунаева, по госустройству – экс-зампреда правительства республики по вопросам безопасности Петра Мордовского (оба – «единороссы»), по земельным вопросам – Семёна Матхеева («Новые люди», директор отдела ООО «Абсолют страхование»), по межрегиональным связям и национальным вопросам – предпринимателя Виталия Лыгденова («Единая Россия»), по социальной политике – Игоря Марковца («Единая Россия», в прошлом созыве был заместителем председателя этого же комитета), по экономической политике – Иннокентия Вахрамеева («Единая Россия», главный инженер по строительству ООО «Техсервис»).

Претендентов по очереди приглашали к микрофону, чтобы все желающие могли задать им вопросы, но никаких вопросов к кандидатам на удивление не возникло. Утверждали их в ходе тайного голосования – так же, как спикера и его замов.

За Бардунаева проголосовали 64 депутата. За Петра Мордовского выступили 61, за Семёна Матхеева – 57, за Виталия Лыгденова – 64, за Игоря Марковца – 61, за Иннокентия Вахрамеева – 58. То есть большинством голосов их кандидатуры одобрили.

Теперь депутатам предстоит решить, кто станет заместителями глав комитетов и кто будет представлять законодательный орган республики в Совете Федерации. Ранее сенатором от законодательной власти являлся Александр Варфоломеев. Члены Хурала ушли на очередной перерыв, который продлится 45 минут. 



депутаты Народный Хурал депутаты Народного Хурала

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии депутаты Народного Хурала поделили часть портфелей
В Бурятии депутаты Народного Хурала поделили часть портфелей
Власть, 25.09.2023
Пять из шести комитетов НХ возглавили представители правящей партии
В Бурятии вице-спикерами Народного Хурала сделали «единороссов»
В Бурятии вице-спикерами Народного Хурала сделали «единороссов»
Власть, 25.09.2023
Они стали безальтернативными кандидатами на эти кресла
В Бурятии выбрали спикера обновлённого Народного Хурала
В Бурятии выбрали спикера обновлённого Народного Хурала
Власть, 25.09.2023
Его определили тайным голосованием
В Бурятии выбирают спикера обновлённого Народного Хурала и его замов
В Бурятии выбирают спикера обновлённого Народного Хурала и его замов
Власть, 25.09.2023
За кресло председателя республиканского парламента поборются «единоросс» и коммунист
«Посмотрите, что Алексей Самбуевич и мэр творят»: В Бурятии Хурал собрался на первую сессию
«Посмотрите, что Алексей Самбуевич и мэр творят»: В Бурятии Хурал собрался на первую сессию
Власть, 25.09.2023
Депутатам поставили в пример Алексея Цыденова и Игоря Шутенкова
В Бурятии оштрафовали председателя финансово-экономического комитета
В Бурятии оштрафовали председателя финансово-экономического комитета
Власть, 25.09.2023
Его привлекли к ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции
В Бурятии экс-депутат порассуждал об оскоплении Народного Хурала
В Бурятии экс-депутат порассуждал об оскоплении Народного Хурала
Власть, 22.09.2023
Игорь Бобков заявил, что теперь республиканскому парламенту остаётся хрюкать у разбитого корыта  
Председатель Госдумы РФ посетит Монголию
Председатель Госдумы РФ посетит Монголию
Власть, 21.09.2023
Парламенты двух стран обсудят вопросы взаимодействия
Житель Северобайкальска пожаловался мэру на ночных гонщиков
Житель Северобайкальска пожаловался мэру на ночных гонщиков
Власть, 21.09.2023
Предложенные Котовом варианты решения проблемы не устроили жильца
В Бурятии новоиспечённый глава Кяхтинского района вступил в должность
В Бурятии новоиспечённый глава Кяхтинского района вступил в должность
Власть, 21.09.2023
Андрей Фомин официально возглавил муниципалитет
В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего пристава
В Бурятии работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего пристава
Власть, 21.09.2023
При трудоустройстве был нарушен закон о противодействии коррупции
Комитет мэрии Улан-Удэ оштрафовали на 200 тысяч за плохую дорогу
Комитет мэрии Улан-Удэ оштрафовали на 200 тысяч за плохую дорогу
Власть, 21.09.2023
Ненадлежащее содержание дороги выявила прокуратура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^