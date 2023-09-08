В столице Бурятии несколько новостроек отрезало от дороги



- Ранее местным жителям пообещали, что дорога пойдёт во дворы «старожилов», но сейчас видно, что она круто поворачивает к новостройкам, не доходя до имеющейся внутридворовой буквально пять метров, – пояснили «фронтовики». – Эти метры грозят стать непреодолимым препятствием, ведь новая дорога существенно приподнята над уровнем земли.



После недавнего дождя в образовавшейся луже уже застрял один автомобиль. Люди опасаются, что если всё оставить есть, к домам не смогут проехать в том числе экстренные службы. Администрацию Улан-Удэ и застройщика призвали обратить на это внимание.



В региональном отделении Народного фронта рассказали о непростой ситуации, которая сложилась на улице Дашиева в Улан-Удэ. Жильцы сразу нескольких многоквартирных домов неожиданно для себя получили настоящую головную боль. Они оказались отрезанными от дороги, ведущей к МКД. Там появился участок, где застревают машины.Дело в том, что в этом микрорайоне активно возводят новостройки. При благоустройстве территории компания-застройщик начала обустраивать подъезд к новым домам.