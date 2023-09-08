В районе Бурятии приостановили выдачу удостоверений близким участников СВО





Как сообщал «Байкал-Daily», удостоверение «Член семьи участника специальной военной операции» в республике начали выдавать в августе. А соответствующее постановление в правительстве РБ подписали двумя месяцами ранее, в июне. Документ, за оформление которого отвечает Минсоцзащиты, подтверждает право родственников бойцов на различные меры социальной поддержки. В нём указывают серию и номер, ФИО, фото человека, дату и год выдачи.





Членами семьи военнослужащего являются родители, супруги, дети до 18 лет и те, кому ещё нет 23-х – если они учатся в вузе или ссузе очно. Участники СВО – это мобилизованные, люди, заключившие контракт, добровольцы и те, кто служит в войсках национальной гвардии РФ, имеют специальное звание полиции и при этом были либо сейчас находятся на спецоперации.



Чтобы стать обладателем бумажного удостоверения, нужно подать соответствующее заявление в подразделение центра социальной поддержки населения по месту жительства или пребывания. Электронное можно оформить через Госуслуги. Среди необходимых документов – удостоверяющий личность (паспорт), подтверждающий пребывание или проживание в Бурятии и родственные отношения с военнослужащим, фото размером 3 на 4 плюс справка об участии близкого в СВО.



В РГУ «Центр социальной поддержки населения» в течение трёх рабочих дней примут решение о выдаче удостоверения, а сделать его должны за 10 рабочих. Основанием являются сведения о предоставлении единой денежной выплаты бойцу из республиканского бюджета – списки с именами передаёт туда Минсоцзащиты. Справка об участии в СВО потребуется, если таких сведений нет.



Отказать могут по нескольким причинам, в том числе – если подали неполные или заведомо недостоверные данные и из-за отсутствия сведений о нахождении человека на СВО. Если супруги разведутся, документ теряет силу. То же самое – когда ребёнку, который не учится очно, исполнится 18 лет, если ребёнку-студенту исполнится 23 года и если участник спецоперации погибнет.

Жителей Курумканского района Бурятии предупредили, что в муниципальном образовании приостановили выдачу удостоверений близким участников СВО. Бумажные бланки для них закончились, пояснили в отделе социальной защиты населения райадминистрации. Когда они появятся, об этом проинформируют в районной группе «Курумкан-инфо 24/7».