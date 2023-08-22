В Бурятии семьям участников СВО начали выдавать удостоверения

Удостоверение изготавливается после подачи заявления в течение десяти рабочих дней



В органы социальной защиты Улан-Удэ поступило 188 обращений на получение удостоверения участника СВО, оформлены 92 заявления, выдано 18 удостоверений. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быков в своём телеграм-канале.



- Напомню, удостоверение изготавливается после подачи заявления в течение 10-ти рабочих дней. Оно является бессрочным и действительно только на территории Бурятии, - отметила министр.



В районных отделах социальной защиты населения также ведётся такая работа. Так, например, в Кабанском районе специалисты приняли 41 заявление, удостоверение «Член семьи участника специальной военной операции» выдано 24 гражданам.



Удостоверение даёт право на получение таких дополнительных региональных мер поддержки, как бесплатное социальное обслуживание на дому, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах детей с 5 по 11 класс, внеочередное предоставление мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, психологическая помощь и другое.

